AIDA NIZAR / Un futuro nella televisione italiana? "Mi piacerebbe essere una Iena per aiutare gli altri"

Aida Nizar, la contraddittoria concorrente del Grande Fratello 15, sogna un futuro nella televisione italiana. E non esclude di incontrare l'amore proprio nel Belpaese...

01 giugno 2018 Annalisa Dorigo

L'esperienza di Aida Nizar è strata breve e contradditoria ma è comunque bastata per farsi conoscere e aprirle le porte del mondo della televisione italiana. Lei stessa ne è consapevole e non esclude di trasferirsi nel Belpaese, accettando le varie proposte che le sono state fatte. Nell'intervista rilasciata al settimanale Mio, la vivace spagnola ha confermato di avere preso in considerazione varie opzioni: "Ho tantissime possibilità di lavorare qui. La prima ad avermi chiesto di lavorare al suo fianco è stata Barbara d'Urso. E anche Cristiano Malgioglio, per me Dudu, mi vorrebbe nel video clip della sua nuova canzone". Nel suo futuro, inoltre, potrebbe esserci anche un posto all'interno del cast del Grande Fratello Vip 3 (in partenza il prossimo autunno) di cui già stanno rimbalzando i nomi dei papabili concorrenti. "Aida è nata per l'Italia e ha riempito il cuore degli italiani. Io sono una fenice che risorge sempre dalle sue ceneri", ha dichiarato: e quale migliore occasione del reality show per farsi amare ancora di più dal grande pubblico?

IL SOGNO ITALIANO DI AIDA NIZAR

Non ci sono solo i programmi di Barbara d'Urso nei sogni di Aida Nizar. La gieffina spagnola, che sogna di restare in Italia per dedicarsi al mondo della televisione, vorrebbe infatti diventare una Iena per essere d'aiuto alle altre persone: "Nel vostro Paese mi piacerebbe essere una Iena per aiutare gli altri, un'inviata e una conduttrice che parla dei problemi delle persone. Aida ha una carica e un modo di esprimere la vita che non hanno in molti." Nei suoi pensieri invece non c'è l'amore: Aida si professa innamorata di se stessa e concentratissima sul lavoro, anche se non esclude che la persona giusta possa arrivare proprio quando meno se lo aspetta: "Io sono single perché voglio esserlo: sono innamoratissima di me stessa, non ho bisogno di nessuno. Non cerco un uomo, quando Dio vorrà io sarò pronta, però adesso sono concentrata sul mio lavoro." Sarà dunque lei una delle grandi protagonista dei prossimi palinsesti televisivi 2017-18?

