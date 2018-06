Amici serale 2018/ Maria De Filippi cambia la programmazione: ecco quando andranno in onda le ultime puntate

Amici serale 2018, Maria De Filippi riesce a cambiare la programmazione: ecco quando andranno in onda le ultime puntate del talent show della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Amici serale, semifinale e finalissima si spostano

Maria De Filippi cambia giorno di messa in onda. La semifinale del serale di Amici 2018, si sposta nuovamente alla domenica: perché? "Se potessi scegliere la collocazione, sceglierei la settimana e non il sabato sera, quest'anno a maggior ragione". "Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa". "Amici è cambiato a causa del sabato", queste le esternazioni di Maria De Filippi in occasione del lancio in prime time del suo show dedicato al talento. Da sempre la Queen, non apprezza il sabato come giorno di messa in onda e gradirebbe anche una bella registrazione. Questo anno invece, nessuno pare averla accontentata. Ecco perché il programma non solo è stato trasmesso al sabato sera confrontandosi sempre con Ballando con le stelle ma è andato in onda rigorosamente in diretta creando – a volte – più di qualche problematica tra inconvenienti tecnici e litigi tra i giurati della commissione esterna.

Se Maria De Filippi voleva spostare il suo talent dedicato al talento, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri cercava di mettere una pezza, affermando: “Volevo ringraziarti per aver accettato il sabato. Per la tv generalista, è la serata più importante. Il grande intrattenimento deve andare in onda il sabato sera. ‘Amici' è un grandissimo show a livello internazionale e quindi è perfetto per il sabato. È un sacrificio che chiediamo a Maria ogni anno. Il sabato è Maria De Filippi”. Il sabato appartiene alla Queen è vero, ma questa volta se si parla di C’è posta per te. Mentre il programma con protagoniste le missive è andato bene come al solito, la stessa cosa non si può dire del serale di Amici che si è portato a casa appena mediocri risultati: andrà bene con le vendite dei CD? Oggi infatti, escono ufficialmente i primi lavori di Biondo, Einar e Irama (potenziale vincitore di questa traballante 17esima edizione). La scorsa settimana per via della finale di Champions League, la Queen è riuscita ad agguantare la domenica sera e la stessa cosa accadrà per la semifinale e, udite udite: anche la finalissima. Le danze del serale infatti, si chiuderanno ufficialmente domenica 10 giugno.

