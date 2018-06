Angelo Sanzio e l'attacco ad Aiza Nizar/ “Volevano solo apparire in tv e sui social”

Lunedì assisteremo alla finalissima del Grande Fratello. Angelo Sanzio, ospite a "Mattino 5" svela i retroscena del litigio tra Aida Nizar e Baye Dame: "Volevano diventare virali sui social"

Angelo Sanzio, classe 1998

Il Ken italiano, ex gieffino della Casa di Barbara D’Urso, durante la scorsa puntata ha puntato il dito contro Simone Coccia. Preso da un momento di ira ha rubato la scena alla conduttrice, prendendo parola e lanciando frasi di odio nei confronti del primo finalista del Grande Fratello. “Non ti permettere mai più di giudicarmi. Sono rimasto scioccato dalle parole che hai detto su di me. Ti facevo una persona leale, mi hai deluso profondamente. Goditi la vittoria finché dura”. Angelo dichiara Simone un omofobo dal momento che ha commentato con cattiveria un bacio innocente dato a Filippo. Il giovanissimo ragazzo che da sempre dichiara di voler lavorare nel mondo dello spettacolo tenta sempre di emergere con parole e dichiarazioni molto forti. L’ultima occasione proprio sull’attacco di Baye Dame a Aida Nizar.

IL DESIDERIO DI APPARIRE TRA I TREND TOPIC DI TWITTER

Ospite a Mattino 5 Angelo Sanzio ha raccontato e ha svelato ai telespettatori che gli attacchi a Aida Nizar non sono stati nient’altro che la conseguenza dell’euforia di apparire in televisione. “Se avessero ascoltato i miei consigli non sarebbe successo quello che è accaduto con Aida”, svela l’ex gieffino dichiarando che i concorrenti vivevano una certa euforia all’idea di apparire in televisione e così hanno tentato di emergere attaccando la concorrente che stava ottenendo più visibilità. “Tante cose non sarebbero successe. Anche quello che è successo con Aida si poteva evitare ma c’era la voglia di finire nelle clip e nelle gif”. Angelo infatti svela che tra i concorrenti c’era il desiderio di arrivare nei trend topic di Twitter e vedere sui social network delle gif che li riguardassero.

