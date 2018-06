Antonella Clerici piange in diretta a La prova del cuoco/ Video: commozione per l'ultima puntata

Antonella Clerici piange in diretta a La prova del cuoco per la sua ultima puntata: il video dei toccanti saluti al suo pubblico e i messaggi degli amici vip.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Antonella Clerici

Ultima puntata alla guida de La prova del cuoco per Antonella Clerici che, in diretta, non ha trattenuto le lacrime nel salutare quello che, per 18 anni, è stato il suo pubblico. La conduttrice ha annunciato da tempo la decisione di lasciare la conduzione di una trasmissione che l’ha vista crescere ed entrare nel cuore delle persone giorno dopo giorno. “Vorrei dirvi tante cose” – esordisce la Clerici che, commossa, cerca di tirare fuori le sue emozioni – “Vorrei ringraziare il pubblico che oggi è formato da tutte le persone che hanno fatto la storia di questo programma che ha rotto gli schemi portando, per la prima volta, la cucina in televisione. Credo che tutti debbano qualcosa a questa trasmissione. A diciotto anni si diventa maggiorenni e a 18 anni i figli bisogna lasciarli andare e anche se non pensavo che fosse così difficile, è stata una mia scelta perché penso che la vita debba andare avanti, la vita corre veloce e ci sono dei bisogni, ci sono anche degli incontri. La mia bambina, ad esempio, questa mattina mi ha detto ‘vai così sei tutta per me’, La cosa bella che ho capito dai vostri messaggi è che io sono di famiglia”. Antonella Clerici, poi, chiude il suo messaggio rivolto al pubblico con una battuta: “La prova del cuoco è durata più di qualsiasi altra trasmissione”. Da domani, dunque, comincerà una nuova vita per l’amatissima conduttrice.

ANTONELLA CLERICI PIANGE IN DIRETTA A LA PROVA DEL CUOCO: I MESSAGGI DEGLI AMICI VIP

Un giorno triste per Antonella Clerici che si è emozionata in diretta nel congedarsi dai suoi telespettatori. Per lei sono immediatamente arrivati i messaggi degli amici vip. Simona Ventura, sui suoi canali social, ha scritto: “Oggi alla #provadelcuoco mi sono commossa. I programmi per noi sono come i figli. È difficile pensare che vivano senza di noi. Sappi però @antoclerici che il meglio deve ancora venire! Ti auguro il meglio”. Anche Giovanni Ciacci ha salutato Antonella Clerici così come lo chef Daniele Persegani che ha scritto: “Era esattamente il primo maggio del 2012, venni a preparare gli gnocchi ripieni tricolore in occasione della mia quarta esperienza a casa azzurri per i campionati europei di calcio a Kracovia ed eccomi qui invece oggi a prepararti uno dei tuoi piatti preferiti per l’ultima puntata del programma che hai creato tu …. potrei scrivere 10 pagine ma riassumo tutto in una parola….GRAZIE”.

Oggi #1Giugno2018 si vive solo per ringraziare l'UNICA INDISCUSSA REGINA dei fornelli in Italia:



solo una parola dunque

GRAZIE @antoclerici ???



"18 anni... si diventa maggiorenni e quando i figli diventano maggiorenni bisogna lasciarli andare..." Ad maiora!#LaProvaDelCuoco pic.twitter.com/Ot9u2dVN3a — L'inCONTEntabile© (@MrKountsby) 1 giugno 2018

