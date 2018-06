Ascolti tv 31 maggio/ Vuoi scommettere? cala ancora e La Mafia uccide solo d'estate 2 batte la Hunziker

Gli ascolti tv del 31 maggio confermano il calo di Vuoi Scomettere? e il sorpasso del finale de La Mafia uccide solo d'estate 2 sullo show di Canale 5. Ecco il dettaglio

01 giugno 2018 Hedda Hopper

Vuoi scommettere?

L'interesse per il vintage non è poi così alto, almeno se parliamo di programmi che hanno fatto la storia della tv e che adesso tornano per colmare i vuoi creativi e la mancata voglia di investire in novità ed esperimenti. Dall'altra parte, però, possiamo notare come il successo de La Corrida di Carlo Conti non corrisponda a quella di Vuoi scommette? in onda su Canale 5 con Michelle Hunziker. L'ennesima prova è arrivata proprio con ascolti tv del 31 maggio che hanno confermato il calo del programma di Canale 5 e, addirittura, il sorpasso de La Mafia uccide solo d'estate 2 che nel finale in onda ieri sera ha battuto il competitor diretto. In particolare, la fiction di Pif su Rai1 ha raccolto 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share, nonostante sia iniziata con mezz'ora di ritardo, mentre suCanale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share.

IL RIMPROVERO DI FORMIGLI E LA POLITICA

Come sempre nel prime time del 31 maggio sono andati bene gli speciali e i programmi di politica e, in particolare, su Rai3, ½ h in più Speciale, con Lucia Annunziata, ha raccolto davanti al video 982.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%, su Rete4 Stasera Italia Speciale ha segnato poco meno, 931.000 spettatori con il 4.2% di share. Ottima anche la prima serata di La7 e il "rimprovero di Formigli a Mentana, con 1.811.000 spettatori con uno share dell’11% per Piazzapulita e TGLA7 Speciale ha conquistato 2.346.000 spettatori con uno share del 9.9%. Bene anche la prima tv di Italia1 che niente aveva a che fare con le scommesse, con la mafia o la politica, ovvero Divergent che ha intrattenuto 1.579.000 spettatori con uno share dell'8.1%.

© Riproduzione Riservata.