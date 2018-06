Asia Argento Vs Maria De Filippi / "È uno sciacallo!": l'attrice indignata per la frase di Gino Paoli ad Amici

Asia Argento attacca duramente Maria De Filippi su Twitter: "È uno sciacallo!" Tutta colpa della battuta fatta da Gino Paoli in diretta ad Amici 17

01 giugno 2018 Anna Montesano

Asia Argento contro Maria De Filippi

Asia Argento non ci sta. La nota attrice, protagonista della battaglia contro Harvey Wainstein e le molestie nel mondo del cinema, stavolta si sfoga contro un programma molto famoso e apprezzato della tv italiana e una signora di Canale 5. Lo sfogo di Asia Argento è infatti per Maria De Filippi e Amici, noto talent di Canale 5. La Argento, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in onda domenica scorsa, si è detta indignata da una scena in particolare che ha avuto come protagonista Gino Paoli. Il noto cantautore, dopo essersi esibito insieme a uno dei concorrenti del talent, Einar della squadra Blu, ha sussurrato una frase all’orecchio della conduttrice, ben udibile a tutto il pubblico: “Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà”.

ASIA ARGENTO INDIGNATA PER LA FRASE DI GINO PAOLI

Una frase che ha chiamato subito in causa Asia Argento, richiamando all'attenzione proprio la sua denuncia per Weinstein. Parole, quelle di Gino Paoli, che hanno sollevato un vero e proprio polverone oltre che tantissime polemiche. La più indignata è stata, sembza ombra di dubbio, proprio Asia Argento. L’attrice, come abbiamo detto sempre in prima fila nella battaglia contro le molestie sessuali nel mondo del cinema, ha così pubblicato dei post su Twitter, in risposta alle polemiche apparse sul noto social da parte di altri spettatori. Cos', a chi ha sottolineato la battuta infelice di Gino Paoli e il fatto che Maria De Filippi sia rimasta impassibile, la Argento ha definito l'attrice “uno sciacallo”. Per poi aggiungere "Le urla di approvazione, allucinante!"

