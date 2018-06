Belli di papà/ Sul 20 il film con Diego Abatantuono (oggi, 1 giugno 2018)

Belli di papà, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 1 giugno 2018 alle ore 21.00. Nel cast: Diego Abatantuono e Andrea Pisani, alla regia Guido Chiesa. Il dettaglio della trama.

01 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata sul 20

DIEGO ABATANTUONO NEL CAST

Il film Belli di papà va in onda su Canale 20 oggi, venerdì 1 giugno 2018 alle ore 21.00. A Diego Abatantuono il Messico piace, non l'ha mai nascosto. Già dai tempi di Puerto escondido al buon Diego quell'atmosfera tra la siesta e il nullafacente piaceva, motivo per il quale ha accolto con grande enfasi la possibilità di essere protagonista, con il film Belli di papà, del remake del film messicano Nosotros los nobles. Belli di papà è una commedia all'italiana, con quel retrogusto anche meditativo sul senso della vita tipico di Abatantuono nella sua seconda parte di carriera, un attore brillante che si è conquistato una nicchia di rilievo nel cinema italiano di qualità grazie a Gabriele Salvatores ed altre pellicole con registi che hanno valorizzato il suo lato brillante e non solo comico. In questa pellicola la regia è affidata a Guido Chiesa, un direttore di scena che nel cinema ha intrapreso diversi percorsi anche dedicati ad un cinema realistico come nel caso di Sono stati loro, 48 ore a Novi Ligure, documentario sulle vicende note alle cronache nere. Accanto ad Abatantuono l'attore comico, già protagonista dello show 'Colorado', Andrea Pisani, nel cast di 'Classe Z' ancora una volta diretto da Guido Chiesa, un attore che si differenzia da altri comici per una certa ecletticità. Protagonista femminile della pellicola, la bella modella ed attrice Matilde Gioli, diretta da grandi registi come Paolo Virzì ne 'Il capitale umano', da Riccardo Milani in 'Mamma o papà', nel 2017, ultimo film uscito nelle sale con protagonista Matilde e nel bel film 'La casa di famiglia', diretto in questo caso da Augusto Fornari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BELLI DI PAPÀ, LA TRAMA DEL FILM

Diego Abatantuono interpreta il ruolo di Vincenzo Liuzzi, vedovo, solo e responsabile di tre figli nell'età più difficile da gestire per un genitore, al fine dei 'teen', il dopo diciotto anni. Due maschi, Matteo e Andrea e una ragazza, Chiara. Tre nullafacenti borghesi con pochi piani nella vita e nessuna idea ben chiara, un po' una sconfitta per Vincenzo che vorrebbe vedere i suoi figli in un'ottica diversa. Abituati a chiedere e ricevere (la famiglia Liuzzi è benestante per l'azienda che il padre gestisce con scrupolo), improvvisamente vengono messi di fronte ad una realtà diversa, l'azienda è in declino, rasenta la bancarotta, non ci sono fondi ma si prospettano debiti e fallimento. In realtà non è così ma Vincenzo architetta questo piano per cercare di scuotere una prole un po' parassita spingendola all'assunzione di responsabilità. Addirittura fraudolenta, questa è la forma di bancarotta prospettata da Vincenzo che costringe i ragazzi a fuggire, darsi quasi latitanti, lontano dal rischio di inquisizioni, perquisizioni, interventi della magistratura ai danni del padre, quindi, dopo una piccola riunione tra loro, decidono per recarsi in un vecchio casolare in Puglia appartenente alla famiglia paterna da anni. Lì inizierà la loro nuova vita, non più sotto l'ala protettrice del padre. Si troveranno anche un lavoro, Chiara sarà cameriera in un ristorante, Matteo come facchino in una ditta, Andrea come rappresentante venditore porta a porta di un'assurda crema cosmetica. Tutto ciò li forgerà e Vincenzo otterrà lo scopo prefissatosi?

