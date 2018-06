Bianca Atzei/ Archivia la storia con Jonathan Kashanian: pensa ancora a Max Biaggi? (Matrix Chiambretti)

Bianca Atzei, la cantante romana torna in televisione dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi: pensa ancora al suo ex fidanzato il motociclista Max Biaggi? (Matrix Chiambretti)

Bianca Atzei, Matrix Chiambretti

A spegnere le voci di corridoio sulla relazione fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian è stata alla fine la stessa cantante. Nei giorni scorsi il gossip era impazzito di fronte alla nascita della presunta coppia, ma l'artista ha voluto mettere le cose in chiaro in una lunga intervista a Oggi. Archiviata la pagina romantica con l'ex fidanzato Max Biaggi, ora la Atzei punta solo ad essere single ed uscire con gli amici, tra cui anche Jonathan, con cui ha condiviso la recente esperienza a l'Isola dei Famosi. Questa sera, venerdì 1 giugno 2018, Bianca Atzei sarà inoltre ospite di Matrix Chiambretti su Canale 5. "Preferisco conservare i ricordi più belli e non portare rancore", ha invece sottolineato riguardo a Biaggi. "Una vera storia d'amore", come ribadisce, ma che ora rimane nel suo passato. Merito anche del reality che le ha permesso di trovare le motivazioni per andare avanti nel suo percorso personale e professionale. Il prossimo 15 giugno verrà distribuito infatti il suo ultimo singolo "Risparmio un sogno", scritto dal vincitore dei Giovani di Sanremo 2018, Ultimo, per poi partire con il tour che la porterà in tante città italiane. A confermare il bel periodo che sta vivendo l'artista è stato persino il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che all'Unione Sarda non ha nascosto di avere un forte desiderio di cantare con la Atzei. Tutto merito di Tia, il primo lavoro discografico che ha pubblicato in spagnolo e maturato grazie a due anni di lezioni di canto. E Bianca non può che venirgli in mente per un futuro brano tutto in sardo, gomito a gomito e magari per la prossima estate.

BIANCA ATZEI, L'EX FIDANZATO MAX BIAGGI ANCORA NEI SUOI PENSIERI

Bianca Atzei continua a parlare di Max Biaggi, dato che vuoi e non vuoi la rottura fa ancora male all'artista. Questo non vuol dire che stia pensando anche a se stessa, come ha confermato di recente in tanti interventi in tv, ma è anche vero che tutto parte da lì. Perisno la sua esperienza all'Isola dei Famosi è stata dettata dalla volontà di rimettersi in gioco ed abbandonare per sempre lo spettro di Biaggi. Un'impresa di certo difficile e che le è costata tante lacrime, a cui tuttavia sembra proprio di aver iniziato a reagire con forza. Lo dimostrano i tanti impegni in tv e non solo: il prossimo 4 giugno sarà al Napoli Pizza Village in qualità di ospite, per poi dare vita al suo Live 2018. Data zero prevista a Soriano nel cimino l'8 giugno, per una tournée che continuerà fino al prossimo settembre. Senza dimenticare quel palco di Sanremo che ha sognato a lungo, fin da bambina. Un contesto che la lega tra l'altro a Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte di quest'anno e autore del suo prossimo singolo. "L'ho conosciuto e ho scoperto che aveva alle spalle una storia importante che trasmette nei pezzi che scrive", rivela dell'artista romano a QN. I suoi primi ricordi della kermesse sono legati invece a Giorgia e Elisa, senza dimenticare la sua ultima partecipazione, avvenuta l'anno scorso. Proprio in questi giorni Bianca Atzei ha pubblicato un video su Instagram che la vede alle prese con Ora esisti solo tu, il brano che ha portato sul palco dell'Ariston.

