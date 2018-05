Bianca Atzei e Jonathan ''si baciano'' / Video, seguiti dai paparazzi decidono di farlo davanti a loro!

Bianca Atzei e Jonathan ''si baciano'', video: seguiti dai paparazzi decidono di ''farlo'' davanti a loro. Il gossip del momento viene smentito ancora una volta dai diretti interessati.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Bianca Atzei e Jonathan ''si baciano''

Continuano le chiacchiere sulla nuova coppia del momento, quella ipotetica formata da Bianca Atzei e Jonathan. La cantante romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram un simpatico video che la vede in macchina proprio con il ragazzo conosciuto a L'Isola dei Famosi. Sopra le immagini la stessa Bianca Atzei scrive: "Ci seguono per avere la foto del bacio, ma noi ci siamo baciati per tre mesi all'isola e fatti il bagno senza vestiti. Non vedo lo scoop". Ovviamente la cantante è ironica e poi sottolinea all'amico di darsi finalmente un bacio davanti ai paparazzi. I due si avvicinano come per baciarsi, ma l'immagine viene coperta da un dito che va a infierire sulla telecamera. Ovviamente è una gag ed è anche un modo molto divertente per sdrammatizzare da un momento dove i due ragazzi iniziano sul serio ad essere presi un po' troppo di mira.

LA ''COPPIA DEL MOMENTO''

Quella tra Bianca Atzei e Jonathan è la ''coppia del momento'' almeno per i paparazzi che continuano a sottolineare come i due stiano insieme anche se non ci sono basi fondate per dimostrarlo. La cantante e l'ex inquilino della casa del Grande Fratello hanno di recente partecipato insieme in Honduras a L'Isola dei Famosi e tra di loro è nato un profondo rapporto di amicizia. Per questo sono stati visti più volte insieme con i giornali che hanno più volte riportato le loro fotografie sottolineandoli come se fossero una coppia. Un gossip che è piaciuto molto al pubblico che sui social network ha iniziato a fantasticare su questa coppia. Ma è davvero Jonathan l'uomo in grado di far tornare il sorriso a Bianca Atzei dopo il dolore per la separazione da Max Biaggi? Difficile capirlo ora, ma probabilmente sarebbe meglio evitare di fare scoop dove non ci sono.

?????? @jonathankash Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: Mag 31, 2018 at 2:02 PDT

