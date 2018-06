Biondo, Dejavu debutta al primo posto in classifica/ Amici 17: "Grazie". Boom di vendite

Biondo: è uscito, oggi 1° giugno, il primo album del cantante di Amici 17. Dejavu debutta al primo posto della classifica hip-hop e al secondo di quella generale.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Biondo

Dejavu, il primo album di Biondo, è uscito oggi, venerdì 1° giugno, su tutti gli store digitali e nei negozi. L’album contiene le seguenti tracce: Bon Voyage, Dejavu, Quattro mura, La mia ex chiama, Roof Garde, Beverly, Come un film, Chardonney. In radio, il cantante che si è fermato ad un passo dalla semifinale di Amici 17 debutta con il singolo «Roof garden» prodotto dal duo di dj italiani di fama internazionale Merk & Kremont. “Dejavu Album fuori ora”, ha scritto il cantante su Instagram invitando tutti i suoi followers ad acquistarlo. Sulle storie, inoltre, il cantante che, nella scuola di Amici 17 ha avuto diversi scontri con la commissione esterna, ha espresso la sua gioia per essere riuscito a realizzare, in parte, il suo sogno. L’uscita di Dejavu, infatti, rappresenta solo un piccolo tassello per Biondo che spera di poter trasformare la sua passione in un lavoro.

BIONDO: DEJAVU DEBUTTA AL PRIMO POSTO

Biondo è stato sicuramente uno dei cantanti più seguiti dal pubblico di Amici 17 che ha immediatamente risposto presente all’appello del cantante acquistando una copia del suo primo album “Dejavu”. Il disco, infatti, ha debuttato al primo posto su I-Tunes nella classifica hip-hop e al secondo posto di quella generale, secondo solo al collega Irama. Grande entusiasmo per il cantante che ha subito ringraziato tutti i suoi fans. Da oggi, dunque, comincia la nuova avventura del giovane romano che, nelle prossime settimane, sarà impegnato nella promozione dell’album. I fans, infatti, aspettano di conoscere con ansia le date dell’instore-tour e dell’eventuale tour.

© Riproduzione Riservata.