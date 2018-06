CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018: la figlia di Rossi si sposa!

Criminal Minds 13, anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga su un serial killer romantico; Rossi scopre che la figlia sta per sposarsi.

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 1 giugno 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Danza d'amore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un uomo irrompe in una casa ed uccide una donna, mentre il figlio di sette anni si trova nel suo letto a dormire. Il bambino però non proferisce parola e non riesce ad essere d'aiuto al BAU, che vola fino a Washington per indagare sul caso. Solo in un secondo momento e grazie a Reid (Matthew Gray Gubler), si scopre che l'SI potrebbe agire vestito da clown, come disegnato dal piccolo. Questo particolare permettere inoltre alla squadra di risalire ad altri casi avvenuti in precedenza, anche se l'unico dettaglio utile a disposizione dei profiler è il disegno fatto da Dylan (Lincoln Sullivan). Nel frattempo, il BAU cerca di capire come mai l'SI abbia dipinto un ghigno sul volto di ogni sua vittima, ipotizzando che porti sul volto lo stesso tipo di ferita. Questo spinge inoltre la squadra a valutare la possibilità che il killer non agisca in realtà da solo, ma che abbia un complice. Intanto Tony Capilano (Jon Beavers) assiste ad una notizia al televisore ed intuisce che il fratello ha ucciso diverse persone con l'aiuto del complice. Decide così di ucciderlo per evitare che faccia i loro nomi, ricordando però a Sal (Jonathan Brooks) che non potrà proteggerlo a lungo, visto che ha moglie e figli. Il fratello di contro lo accusa di essersi fatto sfregiare il volto solo per proteggerlo dalla violenza del padre. Più tardi, Garcia (Kirsten Vangsness) ha un'importante intuizione e realizza che i due SI sono in realtà clown da rodeo, riuscendo a risalire così ai fratelli Capilano. I due intanto dividono le loro strade e Tony decide di prelevare moglie e figlio per poter fuggire verso la Florida, per lasciarsi tutto alle spalle. Deve però continuare a lavorare per poter ottenere i soldi adatti allo scopo e decide di offrirsi in alcuni rodeo, dove la reputazione dei Capilano tuttavia non è dei migliori. Sal però li insegue e dopo aver bevuto, attacca la cognata per accusarla di essere la rovina del suo rapporto con il fratello. Mia (Erin Cahill) cerca di opporsi e Sal è sul punto di strozzarla, ma il nipotino Mikey (Christian Ganiere) riesce a distrarlo e a spingerlo ad allontanarsi. Intanto, la squadra continua a fare delle ricerche per riuscire a trovare i Capillano, intuendo che ritorneranni nei rodeo. Rossi (Joe Mantegna) scopre inoltre che il padre dei due fratelli ha ucciso la madre in passato e che Sal sia mosso dal desiderio di uccidere chiunque rappresenti il genitore. I profiler riescono a raggiungere i Capillano subito dopo una lite fra fratelli, in cui Tony sta per uccidere Sal con un colpo alla testa.

ANTICIPAZIONI DELL'1 GIUGNO 2018, EPISODIO 18 "DANZA D'AMORE"

A Chicago, il BAU inizia ad indagare sul caso di due donne uccise dopo aver vissuto due incidenti in diversi posti e giorni. L'unico collegamento fra le due vittime è una ferita da taglio sulla schiena ed una rosa rossa che l'SI ha nascosto all'interno delle loro bocche. La vittimologia dimostra infatti che le due donne sono del tutto diverse: una giovane con uno stile di vita promiscuo, mentre l'altra una donna di mezza età e madre, con un matrimonio turbolento. Al loro arrivo, i profiler scoprono inoltre l'esistenza di una terza vittima. Si scopre in seguito che le tre donne erano erano nottambule e che avevano una relazione romantica, forse proprio con l'SI. Il compito del BAU è quindi capire come il serial killer sia riuscito a tenere a lungo il gioco con le tre vittime, senza che nessuno di loro sospettasse di nulla. Nel frattempo, Rossi raggiunge Krystall, ex moglie ed ex croupier di Las Vegas per partecipare alle nozze della figlia Portia.

