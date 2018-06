Corrado Formigli vs Enrico Mentana/ Video: "anche noi sappiamo dare le notizie in diretta"

Corrado Formigli contro Enrico Mentana: il conduttore di Piazza Pulita si scaglia contro il direttore di La7, reo di aver allungato la sua maratona per annunciare il Governo Conte.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Il 31 maggio 2018, dopo quasi tre mesi, l’Italia ha finalmente avuto il Governo. E’ infatti, iniziata l’era di Giuseppe Conte, il nome che ha messo d’accordo il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per la politica italiana che le televisioni hanno seguito in diretta. Su La7, Enrico Mentana, direttore del Tg La7. Per seguire l’iter che ha portato alla formazione del Governo Conte, Mentana è andato in onda con una lunga maratona che è durata quaranta minuti in più rispetto al tempo prestabilito. A farne le spese è stato Corrado Formigli che è andato in onda con il nuovo appuntamento di Piazza Pulita con molto ritardo. Il conduttore, così, in apertura, ha lanciato un attacco diretto al conduttore. “Ringrazio Mentana per i 40 minuti di ritardo” – ha esordito Formigli – “Mi scuso con i telespettatori per il ritardo, dipeso da una scelta della rete. Vorrei ribadire a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie e siamo abituati a darle in diretta e ne siamo orgogliosi". Cliccate qui per vedere il video.

CORRADO FORMIGLI VS ENRICO MENTANA: LA GUERRA ANCHE SUL WEB

Dopo lo sfogo in diretta, la guerra tra Corrado Formigli ed Enrico Mentana ha avuto un seguito sul web. Come di consueto, sul sito della trasmissione di La7 è stato caricato il video della puntata. Nella homepage del video c’è il link che permette a tutti di poter guardare l’ultimo appuntamento di Piazza Pulita. L’immagine in evidenza, però, è quella di Enrico Mentana. Inoltre, aprendo il link, il video comincia con i quaranta minuti della maratona di Enrico Mentana. Un’altra frecciatina nei confronti del direttore di La7? Tra Corrado Formigli ed Enrico Mentana sembra sia iniziata una guerra interna. Ad Urbano Cairo il compito di risolverla.

