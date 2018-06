Costanza Caracciolo è incinta/ Bobo Vieri sarà papà di una bambina: l'ex velina al quinto mese di gravidanza

Costanza Caracciolo è incinta: l'ex velina è al quinto mese di gravidanza e aspetta una bambina. Bobo Vieri diventerà padre per la prima volta in autunno.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Le curve morbide sfoggiate a Portofino avevano scatenato i rumors su una presunta gravidanza di Costanza Caracciolo. Oggi arriva la conferma. Stando a quello che si legge sul settimanale Spy, la Caracciolo sarebbe davvero incinta. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, sarebbe al quinto mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. Per Costanza si tratta del primo figlio così come per Bobo Vieri con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. L’ex velina e l’ex calciatore dovrebbero diventare genitori in autunno. La coppia non ha ancora confermato i rumors, ma secondo Spy, Costanza Caracciolo avrebbe organizzato una dolce serata in compagnia delle amiche per comunicare la lieta notizia. Al momento, Christian Vieri si trova negli Stati Uniti per lavoro mentre la Caracciolo è in Italia. I due potrebbero annunciare ufficialmente la gravidanza quando l’ex calciatore tornerà in Italia.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI GENITORI: NOZZE DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO?

Bobo Vieri ha sempre avuto accanto a sé donne bellissime. Le storie più importanti sono quelle che ha avuto con Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Con nessuna delle due, però, ha messo su famiglia. L’incontro con Costanza Caracciolo, così, è quello che cambia la vita. Dopo essersi incontrati, i due non si sono più lasciati trascorrendo insieme la scorsa estate. Qualche foto insieme sui social è stata l’ufficializzazione di un legame che, tra qualche mese, dovrebbe essere coronato dalla nascita di una bambina. Dopo aver trascorso qualche mese a Miami, Costanza è tornata in Italia, prima in Sicilia dalla sua famiglia e poi a Milano dalle amiche. Il motivo del ritorno sarà la gravidanza? Bobo Vieri, dunque, è pronto per diventare papà e chissà che non decida anche di condurre all’altare l’ex velina.

© Riproduzione Riservata.