Donatella Rettore/ "Ho tradito mio marito Claudio Rego, ma lui superava sempre tutti"

Donatella Rettore, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha toccato vari argomenti della sua vita privata e musicale. Nel suo passato anche dei tradimenti al marito Claudio Rego

01 giugno 2018 Umberto Tessier

Donatella Rettore La Presse 2009

Donatella Rettore, attraverso il settimanale Nuovo, tocca vari argomenti passando dalla carriera all'amore. Si parte parlando della storia con il marito Claudio Rego: "In due formiamo un cantautore. Si è fatto un gran parlare dei miei tradimenti, ma in realtà ho avuto due tre storie, non di più, e sempre nell'ambiente musicale. Mia madre mi aveva inculcato il concetto che si poteva trovare di meglio; ma io sinceramente non l'ho mai trovato perchè Claudio superava sempre tutti. Ci siamo visti la prima volta a Taranto ad una grande manifestazione di gruppi rock. Io arrivavo da Castelfranco Veneto, avevo poco più di 18 anni, lui all'inizio non ci ha nemmeno provato". Claudio è stato il primo uomo della Rettore ed è ancora accanto alla cantante: "E' stato il primo, non senza difficoltà. Un po' l'educazione ricevuta, un po' la paura di rimanere incinta hanno fatto modo che sospirasse parecchio. Però nel 2005 l'ho sposato, nonostante avessi sempre considerato il matrimonio la tomba dell'amore".

RETTORE E LA SUA MALATTIA

Donatella Rettore, attraverso il settimanale Nuovo, racconta di avere una malattia del sangue parlando dei figli mai avuti: "All'inizio avrei voluto averli. Ma io soffro di talassemia, una malattia ereditaria del sangue che comporta anemia e mi costringe a fare trasfusioni varie volte all'anno. Ho fatto tutte le analisi per capire se avrei potuto concepire un figlio sano. Appurato il mio stato di salute ho fatto delle cure ormonali: però il bambino non è arrivato e così abbiamo lasciato perdere. Oltretutto penso che una mamma debba essere giovane, avere al massimo ventotto anni". La Rettore afferma nell'intervista di avere un grandissimo amore per gli animali, i cani Orso e Lupo sono quelli di famiglia. Lei e Claudio, il marito, sono diventati istruttori cinofili. Ai cani fanno fare competizioni di agility dog, ovvero gare di agilità e di superamento ostacoli per i cani". Una vita molto legata agli animali quella della Rettore che desiderava un figlio ma è stata frenata dalla malattia.

LA RETTORE SEMPRE PROTAGONISTA

Donatella Rettore, negli anni recenti, è stata protagonista sul mercato musicale e non attraverso varie iniziative. Il 10 maggio 2013 è presente di nuovo negli store digitali con una cover della canzone di Petula Clark, Ciao Ciao (Downtown). L'8 maggio 2015, Le Donatella pubblicano il singolo Donatella, prodotto dai DJ Tommy Vee e Mauro Ferrucci, cover dell'omonimo brano del 1981 di Donatella Rettore, la quale ha apprezzato il progetto prendendo lei stessa parte alla realizzazione del singolo. In occasione invece della Amazon Vinyl Week, dal 23 ottobre 2017, la Nar International pubblica per la prima volta in vinile, di colore bianco a tiratura limitata di 1.000 copie numerate, distribuzione Artist First, l'album "The Best of the Beast" . Tutte le copie sono state autografate di persona dall’artista. Nel giorno di pubblicazione risulta il disco più venduto su Amazon e nella classifica settimanale FIMI raggiunge direttamente il primo posto nella sezione vinili.

© Riproduzione Riservata.