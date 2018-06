Dragon Trainer 3/ L’amicizia tra Sdentato e Hiccup supererà le incompresioni?

L'uscita del terzo episodio di "Dragon Trainer" è prevista per il 31 gennaio 2019. In "Dragon Trainer - Il mondo nascosto" Sdentato troverà un esemplare femmina di Furia Buia

Dragon Trainer 3

Tratto dal libro di Cressida Cowell, “Come addestrare un drago” era stato tratto il film d’animazione, Dragon Trainer, uscito nel 2010. La storia narrava le vicende del giovane Hiccup, un vichingo che dovrebbe mostrare il proprio valore uccidendo i draghi. Hiccup non è un ragazzo come gli altri, nei draghi vede di più rispetto a dei semplici nemici e inizia a costruire con loro un rapporto profondo. Nel 2014 era uscito il secondo episodio e ora gli autori stanno lavorando al terzo capitolo che, da quanto annunciato poco fa, uscirà nelle sale italiane il 31 gennaio 2019. Nel frattempo, per alimentare la curiosità tra i fan della saga, grandi e piccoli, è in attesa il primissimo trailer di Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto che verrà pubblicato la prossima settimana.

LA TRAMA E IL CAST

Il terzo episodio della saga Dragon Trainer parlerà di un mondo nascosto. A tenere le fila dell’intero film d’animazione sarà ancora Hiccup che tenterà di combattere per veder realizzato il suo più grande desiderio, creare un mondo dove uomini e draghi possano convivere in modo pacifico e armonioso. Sdentato e Hiccup iniziano ad attraversare un periodo di crisi, infatti il drago incontra un esemplare femmina di Furia Buia ed è incuriosito da questa creatura così simile a lui. Come in ogni episodio incomberà un pericolo, una grave minaccia che metterà a dura prova il giovane e il drago e il loro rapporto. Entrambi prenderanno difficili decisioni per salvare la vita ai propri cari e ai propri simili. L’identità del malvagio di questo terzo episodio non è ancora nota, ma si conoscono le voci originali del film: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Ferguson e Murray Abraham.

