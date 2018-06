Eleonora Giorgi/ Spettacolo, droga, P2: e ora la voglia di chiudersi in un convento (Matrix Chiambretti)

Eleonora Giorgi, l'attrice ormai da tempo ha dichiarato l'intenzione di lasciare per sempre il mondo dello spettacolo per andare a chiudersi dentro a un convento. (Matrix Chiambretti)

Eleonora Giorgi è ancora una delle icone più importanti del cinema italiano. Di recente fra i protagonisti di Ballando con le stelle, l'attrice ha cavalcato il mondo dello spettacolo fin dagli anni Settanta, quando debutta come comparsa in un film di Federico Fellini. Dopo una parentesi nelle commedie sexy, la Giorgi si è distinta anche per ruoli drammatici, che l'hanno affiancata ad altri grandi nomi, come Michele Placido e Giuliano Gemma ne Un uomo in ginocchio diretto da Damiano Damiani. Gli anni Ottanta sono invece all'insegna della commedia, dove si unisce a Adriano Celentano, Carlo Verdone e con Jerry Calà. In coppia con quest'ultimo girerà Sapore di mare 2 - Un anno dopo e questa sera, venerdì 1 giugno 2018, Eleonora Giorgi ritornerà al fianco con l'attore per partecipare ad una puntata di Matrix Chiambretti. Sono tanti i titoli presenti nella lunga filmografia dell'artista, che di recente è riuscita a segnare un importante traguardo anche in via indiretta. Il figlio Paolo, avuto dalla relazione con Massimo Ciavarro, è diventato infatti uno degli attuali nomi di punta di Amici di Maria De Filippi, in sostituzione di Stefano De Martino: orgogliosa mamma Giorgi, che ha potuto assistere alla sua maturità professionale ed accompagnarlo verso il mondo della televisione fin dai primi momenti in cui ha manifestato quel tipo di interesse. Madre premurosa, adora girare dei breve video con i due figli, il primo dei quali avuto dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli, Andrea. La Giorgi, Paolo e il primogenito pranzano spesso insieme ed è una buona occasione per condividere tutto con i fan, come dimostra un video pubblicato su Instagram disponibile qui.

ELEONORA GIORGI, IL BISOGNO DI RINCHIUDERSI IN UN CONVENTO

Dopo essere stata impegnata per vari decenni nello spettacolo, Eleonora Giorgi sembra decisa ad abbandonare tutto. Non si tratta di una scelta da mettere in atto in tempi brevi, ma che comunque potrebbe avvenire prima di quanto si crede. In un'intervista a Spy, la Giorgi ha sottolineato infatti di sentire il bisogno di rinchiudersi in convento, per "condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione". Ancora oggi però insegna all'Accademia di recitazione di Roma, ad un passo dalla sua abitazione e piena forse di futuri e giovani talenti. In un video in particolare, pubblicato in questi giorni, la si vede felice in compagnia dei ragazzi del quarto anno. Tanti gli amori nella vita dell'attrice e non solo per quanto riguarda lo spettacolo. Due mariti alle spalle, di cui il primo incontrato negli anni Settanta, Angelo Rizzoli. Un nome importante nel mondo dell'editoria, dato che è editore del gruppo Rizzoli-Corriere. Dalla loro unione è nato il figlio Andrea, il primogenito della Giorgi, ma il matrimonio con Rizzoli non è mai davvero decollato. Anni bui per l'artista, che oltre a vedere crollare le sue nozze, farà i conti con la dipendenza dell'eroina e cadrà in modo indiretto nella rete dello scandalo. Il tutto dovuto alla lista della P2, come racconta a La Confessione, una loggia segreta con a capo Licio Gelli di cui avrebbero fatto parte diverse personalità di spicco in Italia. Fra cui Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Bettino Craxi ed anche Angelo Rizzoli. All'epoca la Giorgi ha chiesto delle spiegazioni al consorte, che tuttavia minimizzava tutto, aggiungendo anche di non accettare "critiche da nessuno, meno che mai da te: se ti va é così, altrimenti la porta é là".

