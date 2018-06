Elisa Isoardi, dedica d'amore a Salvini/ Foto, su Instagram la romantica dichiarazione per il suo compagno

La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore

Elisa Isoardi insieme a Matteo Salvini

Matteo Salvini sta attraversano un periodo complicato e impegnativo sul fronte lavorativo, a casa lo attende la compagna Elisa Isoardi, la conduttrice della Rai che presto prenderà il posto di Antonella Clerici per il programma “La Prova del Cuoco”. La coppia è insieme dal 2014, ma la notizia è stata resa pubblica solo due anni dopo. Nonostante la vita sentimentale di Matteo Salvini, in passato sia stata molto intensa (ha due figli, Mirta di 5 anni e Federico di 14 da due donne differenti) sembra che nel futuro della Isoardi e Salvini ci sia un matrimonio. “Le nozze arriveranno quando sarà il momento”, aveva dichiarato la conduttrice. In queste settimane, negli scorsi famosi 88 giorni per la realizzazione di un nuovo governo per l’Italia, Elisa ha dovuto comprendere le mancanze del compagno, ma lei non ha perso un attimo per dichiarargli il suo amore.

I COMMENTI DEI FAN

Ha cercato una citazione romantica, ha aperto Instagram, l’ha postata. Un’azione sufficiente per scatenare il via a numerosi commenti, per lo più positivi. Elisa Isoardi dedica al suo Matteo Salvini le parole dell’artista Gio Evan: “È da quando muoio dalla voglia di vederti che penso, che qui, c’è di mezzo l’Amore”. Tutto è stato suggellato da due hashtag (io e te, come nelle favole) che hanno fatto in modo che tutti capissero che quelle parole erano per il suo compagno, così tanto amato, così tanto odiato. I sostenitori della coppia in pochi minuti hanno commentato la dedica della conduttrice: “Meravigliosi tu e Matteo. Adesso più che mai. Forza Capitano”, “Dolce Elisa, First Lady. Auguri per il vostro amore”. Ma non mancano i commenti ironici: “Esiste anche l’ipocrisia”, oppure “Perché non lo dici a lui in privato? Autenticità di queste dichiarazioni”.

#ioete #ioetecomenellefavole?? Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Mag 31, 2018 at 6:12 PDT

© Riproduzione Riservata.