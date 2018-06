FABIANA BRITTO VS PAOLA CARUSO / Le offese dalla Casa del Grande Fratello: "Senza trucco non la puoi vedere"

Fabiana Britto vs Paola Caruso, lo scontro prosegue: dopo lo scontro nel fuorionda a Pomeriggio Cinque, nuove offese arrivano dalla Casa del Grande Fratello.

01 giugno 2018 Annalisa Dorigo

Fabiana Britto

La querelle tra Fabiana Britto e Paola Caruso si arricchisce di un nuovo capitolo, che giunge direttamente dalla Casa del Grande Fratello all'interno della quale la modella brasiliana è rimasta per qualche giorno, interagendo e confrontandosi con gli altri inquilini. È stato durante una sua confessione, che ha raccontato quanto accaduto qualche giorno prima a Pomeriggio Cinque, quando la Caruso ha approfittato di una pausa pubblicitaria per insultarla. Barbara d'Urso ha infatti deciso di mandare in onda il filmato integrale del fuorionda per mostrare quanto accaduto tra le due donne, evidenziando la sua perplesittà soprattutto nei confronti della ex isolana che aveva affermato: "Ah mongoloide, devi stare zitta, calma e a cuccia. Qua dentro non ci metti più piede, forse non hai capito". E alle rimostranze della Britto, che le aveva ricordato come non fosse lei la padrona di Mediaset, la Caruso aveva quindi aggiunto: "Amore non sai tante cose, prima di parlare impara chi sono le persone, poi parli. Mongoloide ti ho solo detto che sei una cicciona e che devi stare zitta!"

LA REAZIONE DI FABIANA BRITTO

A distanza di qualche giorno dal confronto avuto a Pomeriggio Cinque, Fabiana Britto è tornata sulla questione, esprimendo il suo punto di vista su Paola Caruso direttamente dalla Casa del Grande Fratello. E le parole, come era facile immaginare, non sono state affatto leggere: "Io ho fatto una partecipazione a Pomeriggio Cinque. C'era una che mi attaccava, diceva che ero grassa. Questa è tutta rifatta, naso, bombolo, bocca, era oscena, orribile prima e mi critica a me? ". Ha quindi dato una definizione particolarmente forte del'ex isola, parole che difficilmente non resteranno prime di conseguenze: " Io mi piaccio e lei si deve piacere oscena come è adesso, tutta deformata di faccia, che tu solo la vedi senza trucco non la puoi vedere, la Caruso sai, questa, tutta deformata, tutta deforme". A questo punto è inevitabile chiedersi quando arriverà il nuovo riscontro della Caruso: a presto un nuovo capitolo direttamente dai salotti della Carmelita nazionale?

