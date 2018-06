Filippo Contri, discorso sul Fascismo e Mussolini/ Il Grande Fratello cambia regia ma è tardi

Filippo Contri, prima di essere eliminato dal Grande Fratello 2018, parla del Fascismo e di Mussolini: gli autori cambiano regia, ma ormai è troppo tardi.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Filippo Contri

Filippo Contri, prima di lasciare la casa del Grande Fratello 2018 ad un passo dalla finalissima, ha affrontato un discorso sulla scuola italiana insieme a Veronica Satti, Alberto Mezzetti e Lucia Orlando. Il romano, laureato in economia, ha elogiato il sistema scolastico italiano facendo un discorso generale sul Fascismo e su Benito Mussolini. “Poi le materie classiche, noi ci differenziamo dal resto del mondo perché c’abbiamo una scuola che veramente, grazie al fascismo, una delle cose che ha portato il fascismo. Che è stata proprio la cosa pos… la cosa dello studio, la scuola, il piano gentile. Addirittura Mussolini cambiò questo piano scolastico, questa riforma scolastica, però per dirti quanto era importante, lui cambiò questa riforma scolastica, perché era troppo classica”. Il Grande Fratello ha immediatamente cambiato regia, ma il pubblico aveva già ascoltato parte del discorso.

FILIPPO CONTRI: SERATA CON DANILO AQUINO E BARBARA D’URSO

In attesa di poter riabbracciare Lucia Orlando, finalista del Grande Fratello 2018, Filippo Contri sta trascorrendo le sue giornate insieme ai suoi compagni d’avventura che sono stati a loro volta eliminati. Dopo essersi concesso una cena in compagnia di Angelo Sanzio, Danilo Aquino, Patrizia Bonetti e Baye Dame, ieri, Filippo ha trascorso una serata divertente insieme a Danilo e a Barbara D’Urso. Come mostrano le storie caricate su Instagram dai due gieffini e dalla stessa Barbara D’Urso, i tre erano ad una festa dove si sono lasciati andare scatenandosi in pista. Una serata divertente che i due romani che sembrano aver superato alcune divergenze nate all’interno della casa più spiata d’Italia a causa del gioco. Carmelita, dunque, a Roma per preparare al meglio la finalissima del reality che andrà in onda lunedì 4 giugno, si è concessa una serata mondana insieme ai due gieffini.

