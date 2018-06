Francesco Testi/ "Presto sposerò Giulia Rebel, è molto simile a mia madre"

Francesco Testi a breve sposerà la compagna e attrice lituana Giulia Rebel, i due stanno insieme da cinque anni. Inoltre parla del periodo buio della depressione

01 giugno 2018 Umberto Tessier

Francesco Testi

L'attore Francesco Testi, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, racconta che a breve sposerà la compagna Giulia Rebel, attrice lituana. I due stanno insieme da cinque anni. Testi e Rebel si sono conosciuti sul set dell'onore e il rispetto, ma la loro storia è cominciata durante le riprese de Il peccato e la vergogna. L'attore veronese ci racconta come ha fatto a capire che Giulia è la donna giusta: "Il suo carattere: è forte, paziente e buona. E poi è molto simile a mia madre. Appaga la mia necessità di stare tranquillo e di fidarmi. In passato io sono stato un tipo molto geloso; con lei invece non mi è mai capitato di esserlo. Ai figli ci penseremo presto, sicuramente rispetto a lei sarò il genitore più severo". Testi è approdato anche con successo alla regia: "Ho vinto un premio internazionale con un cortometraggio sulla violenza domestica. Dietro la macchina da presa voglio dare un contributo al sociale, dopo aver sconfitto la depressione ho capito di poter dare un valido contributo agli altri".

TESTI E IL PERIODO DELLA DEPRESSIONE

Francesco Testi, durante l'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha raccontato anche del difficile periodo vissuto a causa della depressione: "E' una specie di torpore che in alcuni momenti mi avvolge ancora, ma con cui ho imparato a convivere. I miei familiari e la mia donna mi hanno aiutato. Posso fare un appello? Vorrei che le famiglie stessero vicino ai ragazzi che hanno questa problematica. Da giovane pensi che sia strano andare da uno psicologo, ma ricorrere a questo tipo di aiuto è il primo passo per uscirne". L'attore spiega anche la sua vicinanza alla violenza domestica, il cortometraggio scelto come esordio da regista: "Dal 2013 collaboro con l'associazione Senza veli sulla lingua. Con il cortometraggio Oltre la finestra ho raccontato la storia tante donne conosciute in questa associazione". L'ultima curiosità riguarda la sua assenza da Furore: "Ho scelto di non partecipare perchè gli sceneggiatori hanno deciso di farmi morire nella prima puntata".

FRANCESCO TESTI, UNA CARRIERA IN CRESCENDO

La carriera di Francesco Testi è stata in continuo crescendo. Dopo aver recitato nel film Sexum Superando - Isabella Morra, regia di Marta Bifano, e in teatro nella commedia Il primo che mi capita, regia di Antonio Giuliani, nel 2010 debutta sul piccolo schermo come attore, recitando nel ruolo di un conte nella terza stagione della serie TV Caterina e le sue figlie. La notorietà arriva però con il ruolo di Giancarlo Fontamara nella miniserie TV Il peccato e la vergogna, che lo vede accanto a Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Nel 2012 è tra i protagonisti della fiction L'onore e il rispetto 3, al fianco di Gabriel Garko e Alessandra Martines, interpretando il ruolo del commissario Renè Rolla. Nel 2014 torna a interpretare il ruolo di Giancarlo Fontamara nella seconda stagione de Il peccato e la vergogna. Inoltre è protagonista della fiction Furore - Il vento della speranza. Una grande ascesa grazie anche a fiction di successo.

