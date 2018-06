Giorgio Locatelli nuovo giudice di Masterchef Italia 8/ Lo chef delle star prende il posto di Antonia Klugmann

Uno chef stellato e tanto caro ai vip si prepara a sbarcare a Masterchef Italia al posto di Antonia Klugmann. Ecco l'annuncio ufficiale ad un passo dall'inizio delle riprese

01 giugno 2018 Hedda Hopper

Giorgio Locatelli, Masterchef Italia 8

55 anni, di Corgeno di Vergiate, londinese di adozione, tutte queste sono le caratteristiche di Giorgio Locatelli, chef che ha saputo conquistare all'estero una stella Michelin con un ristorante italiano. Il pubblico di Masterchef Italia lo conosce già visto che proprio il suo locale ha fatto da sfondo ad una delle esterne degli aspiranti chef e quest'anno sarà proprio in cattedra al fianco dei confermatissimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Proprio poco fa, la produzione ha annunciato che a prendere il posto di Antonia Klugmann sarà proprio lo chef stellato Giorgio Locatelli. Sarà lui il nuovo giudice di Masterchef Italia 8 in onda proprio il prossimo inverno su Sky Uno ma le cui riprese andranno in scena proprio nelle prossime settimane.

LA STORIA E I COMMENTI DI GIORGIO LOCATELLI

Lo stesso chef ha accolto con favore la proposta e la notizia tanto da confermare: "Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto come MasterChef Italia. Ho trascorso tre quarti della mia carriera all’estero e ho sempre pensato che sarei stato considerato solo per il mio lavoro fuori dai confini italiani: uno chef d’oltralpe". Lo chef vive e lavora a Londra dal 1986, dove è arrivato per inseguire il suo sogno senza dimenticare la tradizione gastronomica italiana e portando ogni giorno sul tavolo dei suoi ospiti l’eccellenza dei prodotti italiani. Dal Savoy Hotel di Anton Edelmann al Laurent e al Tour D’Argent, Giorgio Locatelli ritorna nella capitale britannica e lavora al ristorante “Zafferano” ma è nel 2002 che avvera il suo sogno quando insieme a sua moglie Plaxy apre Locanda Locatelli, nella centralissima Seymour Street. Come sarà in veste di giudice?

