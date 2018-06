Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne/ Addio definitivo dopo l’ultimo ballo con Gemma Galgani?

Oggi, venerdì 1 giugno, va in onda l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne. Giorgio Manetti, cavaliere del trono over, annuncerà il suo addio al programma di Maria De Filippi.

01 giugno 2018

Giorgio Manetti

Dopo anni di presenza al Trono Over di Uomini e Donne, dopo la lunga e travagliata relazione con Gemma Galgani e dopo le voci di un presunto flirt con l’opinionista Tina Cipollari, sembra proprio che Giorgio Manetti abbia deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. A rivelare la notizia è stato il sito il Vicolo delle news che ha riportato la testimonianza di una "talpa” durante la registrazione dello scorso 24 maggio. Dopo aver chiesto un ultimo ballo con Gemma, il cavaliere toscano ha annunciato di volere lasciare il programma. Ovviamente il pubblico in studio ha criticato la scelta di concedere un ballo alla dama torinese ancora innamorata del Gabbiano, ma il Manetti ha spiegato di aver solo voluto terminare in bellezza la sua esperienza a Uomini e Donne. Come reagirà Gemmma? Lo scopriremo oggi, venerdì 1 giugno, nell’ultima puntata stagionale del programma. Insomma sembra proprio che il prossimo settembre Giorgio non sarà tra i cavalieri del trono over. O l’estate gli farà cambiare idea?

Il pubblico contro Giorgio

Del resto il rapporto tra Giorgio Manetti e il pubblico di Uomini e Donne sembra essersi incrinato ormai da diversi mesi, senza contare l’antipatia di Gianni Sperti nei confronti del cavaliere toscano. Basta leggere qualche commento su Twitter, per capire che il Gabbiano ha perso la simpatia del pubblico, più propenso ad applaudire e consolare Gemma. “Giorgio che pur di attirare l'attenzione, dice cose senza senso. Pessimo sempre”, “Comunque Giorgio è un parac**o” e “Ma è troppo arrogante Giorgio ma chi si crede di essere… ringrazia Maria che sei ancora seduto lì”, sono alcuni dei tweet al vetriolo dedicati al tronista toscano. Qualcuno la prende con più ironia: “Giorgio ha più di 90k su Instagram! Ma siete pazzi a regalargli tutta sta popolarità!”.

