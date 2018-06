Grande Fratello 2018/ Veronica Satti e la sorpresa di Bobby Solo: parla la mamma Mimma Foti

Grande Fratello 2018, Mimma Foti torna a parlare della figlia Veronica Satti e del rapporto con Bobby Solo dopo la sorpresa di lunedì in diretta.

Quattro finalisti e due concorrenti in attesa di giudizio: questa la situazione nella Casa del Grande Fratello 2018 in vista dell'ultima puntata che andrà in onda lunedì 4 giugno. Non è riuscita a conquistare un posto in finale, almeno per ora, Veronica Satti che appare comunque molto serena e soprattutto felice in questi giorni. Tutto grazie alla sorpresa ricevuta dal padre, Bobby Solo, lunedì scorso. Un passo importante verso la riappacificazione quello del noto cantante, che ha voluto far ascoltare per la prima volta, e proprio al Grande Fratello, la canzone che anni fa scrisse per Veronica ma che aveva allora chiuso in un cassetto. Momenti di grande gioia per la ragazza, che hanno però scatenato qualche critica da parte del pubblico del reality di Canale 5, trovando quella di far ascoltare la sua canzone in tv, una trovata pubblicitaria. Ma cosa ne pensa Mimma Foti, mamma di Veronica e ex compagna di Bobby Solo?

MIMMA FOTI PARLA DELLA FIGLIA VERONICA E DI BOBBY SOLO

Mimma Foti, intervistata dal settimanale Mio, è tornata a parlare delle difficoltà di Veronica nel crescere senza padre, difficoltà che sono state anche le sue. "Non è stato facile. Io e Roberto abbiamo avuto un'unione che è durata cinque anni dalla quale è nata Veronica che ha vissuto nel nucleo famigliare. - racconta la donna - Quando noi ci siamo lasciati loro hanno continuato comunque a vedersi. Quando Veronica ha compiuto 13 anni lui, senza alcuna spiegazione, è sparito. Non si è fatto più sentire né vedere. Veronica quello che ha sempre voluto sapere è il motivo. Lei non riesce a superare questo". La madre di Veronica Satti vuole però chiarire che sua figlia è andata al Grande Fratello 2018 "Per far vedere a suo padre chi è, per farsi conoscere da lui". Bobby la aspetterà davvero una volta finita l'avventura su Canale 5?

