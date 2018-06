IL SEGRETO/ Anticipazioni 1° giugno: Saul vs Prudencio per Julieta

Il Segreto, anticipazioni 1° giugno: Saul sempre più sospettoso nei confronti di Prudencio che fa visita a Julieta, Candela e Adela sempre più in crisi.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Il Segreto torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, alle 16.30 su canale 5, per l’ultima puntata della settimana. Con la festività del 2 giugno, infatti, la soap opera spagnola non andrà in onda sabato. Prima di scoprire cosa accadrà nel nuovo appuntamento, vediamo cos’è successo. Prudencio, infatuato di Julieta, si è alleato con Francisca per allontanare dalla ragazza il fratello Saul al punto da aver appiccato l’incendio alle capanne in cui viveva Julieta. Nonostante i tentativi di dividerli, Saul e Julieta si sono innamorati sempre di più al punto che il pupillo della Montenegro ha trovato il coraggio di confessare alla signora il suo amore per la giovane. La confessione di Saul ha provocato un malore a Francisca dal quale, fortunatamente, è riuscita a riprendersi. Candela, nel frattempo, è sempre più esasperata dall’ossessione di Severo di vendicarsi di Francisca mentre Raimundo comincia ad essere sospettoso nei confronti di Prudencio.

IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI 1° GIUGNO

Adela comincia a prendere seriamente in considerazione la proposta di matrimonio di Carmelo. Saul, nel frattempo, non reagisce bene ad una visita di Prudencio a Julieta e comincia ad insospettirsi di fronte all’atteggiamento di suo fratello. Saul, infatti, d’accordo con la ragazza, ha tenuto nascosto a tutti di essere tornato con lei e quindi non capisce cosa quale sia il motivo della visita di Prudencio. Quest’ultimo, nel frattempo, continua a lavorare incessantemente per Francisca a cui intende rivelare le vere intenzioni di Carmelo. Julieta, nel frattempo, continua a portare avanti le sue battaglie sociali. Dopo aver parlato con Adela, la giovane incontra i braccianti agricoli che lavorano per la Montenegro per convincerli a frequentare le lezioni dell’amica. Infine, in casa Santacruz, le donne sono sempre più in difficoltà. Candela non sopporta più l’atteggiamento di Severo, sempre più ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti di Francisca e Adela non sa se sposare o meno Carmelo.

