Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: ospiti in studio per l’ultima puntata del programma

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ospiti in studio per l’ultima puntata del programma Uomini e Donne per raccontare come procede la loro relazione lontano dai riflettori.

01 giugno 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri (Instagram)

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati senza ombra di dubbio tra i protagonisti indiscussi di questa stagione del trono over di Uomini e Donne. La dama bresciana e il cavaliere pugliese hanno attraversato numerose crisi, complici anche i tentativi di Sossio Aruto di seminare zizzania tra loro, ma alla fine hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. “Riccardo, se tu hai tutte queste pretese perché non te la prendi e te la porti via? Tu pretendi e non dai…lei uscirebbe adesso da qui con te!”, sono state le parole di Angelo, che hanno fatto scattare Riccardo che ha così coronato con un bacio appassionato la relazione con Ida. Stando ai loro profili social, Ida e Riccardo cercano di passare molto tempo insieme e appaiono sempre felici e sorridenti, come testimonia una foto scattata ieri in piazza di Spagna a Roma. Oggi, venerdì 1 giugno, Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno nello studio di Uomini e Donne, in occasione dell’ultima puntata stagionale del programma, per raccontare come procede la loro relazione lontano dai riflettori.

L'attesa dei fan della coppia

In studio, stando alle anticipazioni trapelate dalla registrazione, Riccardo Guarnieri dice di essere felice, mentre Ida Platano confessa di essere gelosa. Inoltre i due affermano che stanno accorciando le distanze pur di vedersi. La ex dama bresciana poi si rivolge verso Sossio, accusandolo di aver parlato male di lei. Inoltre Ida non crede alla buona fede del calciatore e all’esclusiva concessa a fatica a Ursula Bennardo. Sossio invita Ida a preoccuparsi di Riccardo che, inaspettatamente, decide di rasserenare la situazione. Il pugliese invita la sua donna a ballare e successivamente le regala delle rose rosse. I fan della coppia non vedono l’ora di rivederli in studio: “Vivo aspettando Ida e Riccardo”, “Entro in silenzio stampa fino a quando non vedo i miei Ida e Riccardo” e “L’unica coppia dell’anno che mi ha appassionata tanto tanto è Riccardo/Ida”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter.

