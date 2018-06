Irene Gaeta/ La figlia spirituale di Padre Pio: "Mi ha detto che devo aiutare i poveri e i bisognosi"

Irene Gaeta, la discepola di Padre Pio continua la sua missione fideistica. Il Santo le apparve in sogno affidandogli il ruolo di sua ''figlia spirituale''. (Matrix Chiambretti)

Irene Gaeta, Matrix Chiambretti

I discepoli di Padre Pio sono il tributo della fondatrice Irene Gaeta al Santo, con cui continua la sua missione fideistica a favore dei bisognosi. Il titolo di 'figlia spirituale' le sarebbe stato conferito proprio da Padre Pio, apparso nei suoi sogni quando era appena bambina prima del loro incontro materiale, aggiungendo anche che le avrebbe affidato delle missioni. L'ex stilista oggi 82enne ha fatto sue quelle parole ed ora punta dritto alla costruzione di un ospedale per aiutare i bimbi della Siria e che sorgerà in Calabria. "Mi ha detto che devo darmi da fare per i poveri e i bisognosi", rivela Gaeta al settimanale Oggi, sicura che i soldi già inviati in Siria non siano sufficienti per completare il suo compito. "Così ho deciso di vendere a chi mi farà una buona offerta un salotto pregiato e un grande crocifisso d'oro", prosegue.

Da quando aveva 8 anni, il Santo di Pietralcina non ha mai smesso di contare sul suo supporto terreno, chiedendole "di creare dei gruppi di preghiera e di realizzare delle opere in suo nome". Anche per questo le avrebbe lasciato le sue reliquie, fra cui il crocifisso della sua vestizione come religioso ed un guanto in cui è ancora presente il sangue di Padre Pio. Irene Gaeta può inoltre contare su quella rete di solidarietà che ha creato fin dalla fine degli anni Ottanta, quando fonda I discepoli di Padre Pio, con cui diversi anni dopo ha inaugurato "una casa di accoglienza per ragazze madri a Vitinia", in provincia di Roma. Lo scorso 28 maggio ha invece avviato la costruzione di un ospedale a Drapia, in provincia di Vibo Valentia, per i bambini. Sarà lì che sorgerà una cittadella per i più bisognosi, un progetto che il Santo le avrebbe chiesto di portare a termine già tanti anni fa.

IRENE GAETA E LA MISSIONE PER I BAMBINI DELLA SIRIA

La missione a favore dei bambini della Siria di Irene Gaeta, figlia spirituale di Padre Pio, nasce non solo dalla volontà del Santo, ma anche grazie ad un particolare incontro. Al settimanale Oggi l'82enne ha rivelato infatti che dietro la costruzione dell'ospedale in Siria, che farà per i bambini del posto, c'è anche la volontà della Madonna. Proprio per questo ha deciso di vendere un salotto di prestigio che in passato le è stato regalato dal monsignor Luigi Accogli, all'epoca nunzio apostolico della Siria. Il viaggio del religioso era iniziato grazie ad una bambina di Damasco, che gli chiese di andare a trovare la Gaeta, anche non sapeva chi fosse. "Quando è scoppiata la guerra in Siria", racconta, "ho capito che dovevo utilizzarlo per aiutare i bambini".

Del Santo non può che avere un caro ricordo, dopo averlo conosciuto ad 11 anni ed averlo sognato da quando ne aveva 8. Il legame fra Irene Gaeta e Padre Pio è stato tale che il religioso stesso le ha detto che l'avrebbe guidata fino all'aristocrazia, perché potesse vedere come i ricchi fossero in realtà poveri di spirito. E' in quel momento che nasce la prima sartoria della donna a Roma, ma l'intervento di Padre Pio non finisce lì. Anni più tardi, il religioso avrebbe ostacolato il piano della donna di farsi suora. Era il '66 quando durante un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, il Santo l'ha spinta a recuperare un giovane che dormiva a bordo di un autobus. Dopo aver camminato per tre km, il fatidico incontro: "S'invaghì di me e poco tempo dopo mi chiese la mano". Anche allora però Gaeta chiese il permesso al Santo e con la sua benedizione ha sposato quello che è diventato il padre dei suoi quattro figli.

© Riproduzione Riservata.