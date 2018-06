JOHN CENA E NIKKI BELLA/ Tornano insieme, l’amore ai tempi della televisione

Dopo un mese dalla rottura la coppia formata da i due wresteler, John Cena e Nikki Bella, si riconcilia. Tutto viene ripreso dalle telecamere e andrà in onda sullo show "Total Bella"

Nikki Bella insieme al compagno John Cena

Lei è Stephanie Nicole Garcia-Colace, o meglio conosciuta come Nikki Bella, lui John Cena, entrambi wrestler e entrambi amanti dei riflettori. La loro storia d’amore è iniziata sei anni fa, e in seguito tutto è documentato nel reality show “Total Bellas”, nato nel 2016 realitvo alla vita di Brie e Nikki Bella, inisieme ai loro compagni: Daniel Bryan e John Cena. Il wrestler conosciuto e amato in Italia aveva fatto la proposta di matrimonio a Nikki, su un ring di combattimento, ma lo scorso 15 aprile avevano annunciato la rottura del loro fidanzamento. “Anche se questa decisione è stata difficile, continuiamo ad avere amore e rispetto reciproci. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy durante questo periodo della nostra vita”. La separazione non è durata molto e già a fine maggio un tweet di Cena ha fatto sperare in un ricongiungimento: “Let’s stop messing aroung, and star messing around”. Con questo tweet il wrestler ha mostrato ai suoi fan l’interesse di voler fare sul serio con Nikki.

JOHN CENA: “VOGLIO ANCORA SPOSARLA”

L’ufficialità del ricongiungimento tra John Cena e Nikki Bella è arrivata proprio oggi. È stato confermato che i due si siano incontrati durante il 25 esimo WWE’s Raw e davanti alle telecamere si sono scambiati parole d’amore. “Mi manchi da morire”, “Mi manchi da morire anche tu”. A questo punto sembra impossibile non pensare che la separazione e il ricongiungimento siano stati organizzati per alimentare la curiosità sulla coppia. I giornali americani come Us Weekly’s e E! assicurano i fan che la coppia sia tornata insieme. Questa è la prima rottura dopo sei anni di fidanzamento. La riconciliazione verrà mandata in onda tra due giorni nello show “Total Bellas”. John Cena commenta così: “Per chi stia speculando sulla mia vita, vi dico che sono ancora innamorato di Nicole. Io voglio ancora sposarla. La amo e voglio avere una famiglia con lei”.

