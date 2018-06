La vita in diretta/ Antcipazioni e ospiti 1 giugno: il nuovo Governo

Ultima puntata della settimana per La Vita in Diretta che continuerà ad andare in onda anche la prossima settimana prima dell'addio di Marco Liorni, quali saranno i temi di oggi?

La vita in diretta

Ultima puntata della settimana per La vita in diretta che chiude i battenti oggi, 1 giugno, e si prepara alla grande per l'ultima settimana di programma, almeno per questa edizione e, almeno, per Marco Liorni. Sembra ormai certa la partenza del conduttore che dopo tanti anni lascerà il programma per approdare in nuovi lidi, ancora sconosciuti, ma quali saranno i temi di questa ultima puntata della settimana. Sicuramente un piano di rilievo avrà la politica dopo quello che è successo ieri sera. Il nuovo Governo ha finalmente un volto e gli italiani hanno un premier. Matteo Salvini e Luigi Di Maio condivideranno la poltrona da vice premier e le relative mansioni ma oggi alla Vita in diretta sentiremo nuovi commenti e le speranze degli esperti. Non mancherà una pagina riservata alla cronaca e agli ultimi casi.

TEMI DELLA PUNTATA

Violenza negli asili, casi ancora irrisolti e alla ricerca di un responsabile ma anche tanto gossip e attualità. I volti noti al pubblico Rai e del cinema italiano prenderanno posto in studio per le consuete interviste a cui Francesca Fialdini si dedica di puntata in puntata mentre gli ascolti rimangono stabili e sempre al di sotto, di due o tre punti in alcune fasi, rispetto al competitor diretto di Canale 5. Quali saranno gli altri temi di oggi? Lo scopriremo tra poco visto che la puntata sta per prendere il via.

