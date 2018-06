Laura Barriales è incinta/ Foto, “dopo il matrimonio corono il sogno di diventare mamma!”

Laura Barriales è incinta, la showgirl argentina posta la fotografia su Instagram e racconta la su gioia: “dopo il matrimonio corono il sogno di diventare mamma!”.

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Laura Barriales è incinta del primo figlio

Laura Barriales è incinta. La bella showgirl è in attesa del primo figlio frutto dell’amore con il marito Fabio. L’annuncio è stato ufficializzato proprio dalla spagnola, che ormai non può nascondere il suo bellissimo pancino. Ed infatti la donna ha postato uno scatto sul suo account ufficiale di Instagram dove ha un bel seguito di più di 300mila follower. “La FAMIGLIA è sempre stato il punto cardine della mia vita. Dopo il matrimonio dell’anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare MAMMA. Una gioia immensa!”, ha scritto accompagnando le sue parole da una fotografia che la ritrae con un costume bianco ed il pancino bene in vista. Attualmente la Barriales non ha riferito altri dettagli sulla gravidanza e non si conosce nemmeno a che mese di gravidanza possa essere. Data la sua espressione gioiosa però, intuiamo l’enorme felicità dopo avere appreso la lieta novella.

Laura Barriales è incinta del primo figlio

Ma con chi è sposata Laura Barriales? Suo marito è un imprenditore e testimonial della Juventus che ha conosciuto alcuni anni addietro. La coppia, data l’enorme riservatezza si è sposata in segreto lo scorso anno ed infatti a breve (luglio per l’esattezza), festeggeranno anche il primo anno di matrimonio. Anche in questo caso, la spumeggiante showgirl aveva postato dopo le nozze la sua foto in abito da sposa scrivendo sempre su Instagram: “Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!”. Dopo l’annuncio della dolce attesa, per lei ci sono stati una pioggia di cuoricini e commenti di auguri da parte degli estimatori: “auguri doppi non sapevo che ti eri sposata”, “le più grandi congratulazioni e i migliori auguri!”. Poi anche il commento di un amico chef: “Ciao tesoro felicissimo per voi!!! Quindi il tavolo @laurabarriales devo tenerlo per tre quando venite! un abbraccio grande”.

© Riproduzione Riservata.