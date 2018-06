Le verità nascoste/ Anticipazioni 1 giugno 2018: Lalo Ruiz ha scoperto il segreto di Paula?

Le verità nascoste, anticipazioni dell'1 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Lalo decide di abbandonare le indagini; Marcos scopre chi ha venduto Paula.

Le verità nascoste, in prima Tv assoluta su Canale 5

LE VERITÀ NASCOSTE, LA FICTION

La famiglia Garcia riceve un duro colpo quando la bambina di otto anni, Paula, viene rapita in modo misterioso. I banchieri iniziano a mettere in moto ogni forza a loro disposizione, ma dovranno arrendersi all'evidenza che Paula sembra scomparsa nel nulla. Diversi anni dopo, Adela contatta il giornalista Lalo Ruiz che si è occupato del caso per informarlo di sapere dove si trova la ragazza, oggi adolescente. Il figlio Andres tuttavia ha scoperto il suo piano e riesce a fuggire prima che il giornalista possa raggiungerli. Vende poi Paula ad un ricco imprenditore, Fonseca, da cui però la ragazza riesce a fuggire con uno stratagemma. Ormai al sicuro e grazie all'aiuto di un camionista, riesce a ritornare dalla famiglia. La madre Lidia non può che essere felice di rivederla, così come il fratello Tony ed il padre. Gli unici a nutrire ancora dei sospetti sono il nonno Enrique e Lalo, sicuro che stia in realtà fingendo e che non sia la vera Paula. Quest'ultima inoltre pretende di parlare solo con Marcos, un giovane ispettore da cui si sente attratta, ed a cui rivela tutti i particolari che ricorda riguardo alla sua prigionia.

La ragazza infatti non ha memoria del periodo vissuto prima di incontrare Andres, ma qualcosa non quadra. Marcos infatti nota che nella ricostruzione dei tanti episodi, Paula cambia ogni volta versione. La ragazza però riesce a distogliere la sua attenzione in vari modi, fra cui crollare nel pieno terrore quando le viene in mente il volto di Andres. Grazie ad alcuni particolari su Adela, la Polizia riesce inoltre a rintracciare il rapitore nella sua abitazione, ma l'uomo si getta da un dirupo per evitare di essere arrestato. Marcos scopre inoltre che il cellulare di Andres potrebbe essere in mano di un complice e collega tutto alla Municipale, i colleghi di lavoro del rapitore e abituali frequentatori della villa in cui viveva. All'interno dell'abitazione vengono inoltre ritrovati tanti articoli di giornale che Paula potrebbe aver letto durante la sua prigionia e da cui avrebbe tratto ogni informazione. Ad una nuova crisi, la ragazza viene ricoverata in ospedale ed Enrique decide di rivolgersi ai piani alti perché si occupino del caso, parlando inoltre della possibilità di sottoporre la ragazza ad un test del DNA. Nel frattempo, Fonseca scopre che Paula è tornata dalla famiglia e cerca di informarsi presso il padre, suo amico da tempo, che cosa abbia detto sul loro incontro. Paula invece sfrutta un video della sua infanzia che le ha mostrato Tony per ingannare Enrique e dargli una dimostrazione che è la vera nipote. Marcos però la mette alla prova e dopo averla ascoltata negare di conoscere Andres, ottiene la prova che sta mentendo.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Le bugie di Paula stanno per emergere con tutta la loro forza, mentre altre forze entrano in gioco per mettere a tacere la ragazzina. Fonseca infatti sa che potrebbe finire in galera se la 17enne parlasse del loro primo incontro e del fatto che ha cercato di acquistarla da Andres. Intanto, Marcos continua a fare le sue ricerche e riesce a risalire ad un complice di Andres, l'uomo che avrebbe dovuto vendere Paula al miglior offerente. Sapere che la ragazza ha fatto parte della tratta delle bianche non facilita le cose, soprattutto quando il criminale in questione scopre di essere stato seguito e minaccia la vita della partner di Marcos, costringendo quest'ultimo ad ucciderlo. Guai in arrivo anche per Lalo: dopo aver affrontato il padre di Paula, sarà costretto a lasciar perdere le sue personali indagini per amore di Lidia, la madre della ragazza. Le prove che il marito potrebbe aver ucciso Paula diversi anni prima rimarranno quindi un segreto.

© Riproduzione Riservata.