Lele Mora/ "Fabrizio Corona? Non so chi sia, non lo riconosco, non lo vedo dal 2009!" (Matrix Chiambretti)

Lele Mora, torna in televisione dopo il recente attacco a Mediaset e dopo aver preso le parti di Barbara d'Urso. Cosa racconterà nella seconda serata di Canale 5? (Matrix Chiambretti)

Lele Mora, Matrix Chiambretti

Lele Mora ha sempre fatto discutere, sia in modo diretto che indiretto. E' recente il suo attacco alla Mediaset ed in difesa di Barbara d'Urso: il manager italiano ed ex talent scout non ha messo a freno la lingua ed ha fatto alcune rivelazioni importanti. Lele Mora sarà inoltre ospite di Matrix Chiambretti questa sera, venerdì 1 giugno 2018. Parlerà ancora della sua visione di ciò che accade nel dietro le quinte della rete del Biscione? Il manager è sicuro infatti che lontano dagli sguardi indiscreti si stia consumando una guerra senza esclusione di colpi. "Le faide sono tre", ha sottolineato di recente in un intervento a ECG, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, riservandosi di poter approfondire il discorso in un secondo momento. Per ora si è limitato a dire che si tratta di una battaglia che prevede il lungo, il corto e il pacioccone. "Per non dire un'altra brutta parola", ha anche aggiunto. Niente da dire invece su Barbara d'Urso, a cui riconosce una forte professionalità e l'abilità di mettere il lavoro al primo posto dei suoi obbiettivi personali.

LELE MORA: LA BANCAROTTA DELLA SUA SOCIETÀ

Lele Mora e la bancarotta della sua società non hanno intaccato Emilio Fede, di recente assolto in Appello a Milano per il suo coinvolgimento nell'impresa del manager. Un cambio di rotta rispetto alla condanna che in primo grado gli aveva assegnato tre anni e mezzo di reclusione, sottolinea Il Corriere della Sera. Messi da parte i problemi con la giustizia, Lele Mora sembra aver diretto lo sguardo verso la politica. Di recente è stato infatti al fianco di Irene Pivetti in occasione dell'inaugurazione di Italia Madre, il nuovo partito che è decollato ufficialmente a Reggio Emilia. L'ufficcio stampa della Pivetti, sottolinea Reggio Online, ha infatti ribadito la presenza del manager dei vip. Un ruolo di primo piano quindi, per quella che è la nuova tranche del suo futuro professionale. E non poteva che essere altrimenti visto che la Pivetti ha sottolineato che Italia Madre sosterrà la reputazione delle aziende italiane in ambito internazionali, al fianco di tanti imprenditori che puntano all'estero. Archiviata invece l'amicizia con Fabrizio Corona: Lele Mora è stato imperativo a riguardo. Ex pupillo del manager, i due hanno preso le distanze in seguito all'arresto di entrambi ed ai molteplici iter giudiziari. Dopo averlo considerato un discepolo ed un grande amico, Mora ha voluto però sottolineare di averlo del tutto dimenticato. "Non so chi sia, non lo riconosco, non lo vedo dal 2009!", ha ricordato a Radio Cusano.

