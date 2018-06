Lethal Weapon 2/ Anticipazioni 1 Giugno: “Prescrizioni per la vita”, “Un Bailey di troppo” e “Scomoda Ruthie”

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Lethal Weapon 2, anticipazioni e news

Lethal Weapon 2 torna anche questa sera, venerdì 1 giugno come sempre su Italia 1. In onda con altri tre episodi attualmente inediti, la serie si avvicinerà di molto al suo pubblico regalando quasi un finale di stagione degno di nota. Proprio a breve infatti, oltre alla conclusione della serie andrà via anche Clayne Crawford, l’attore che indossa i panni di Riggs. A breve verranno mandati in onda gli episodi 13, 14 e 15 dal titolo “Prescrizioni per la vita”, “Un Bailey di troppo” e “Scomoda Ruthie” in cui Riggs e Murtaugh analizzano un colpo a una gioielleria, sventato dall’intervento di una particolare signora minuta di revolver e terminata con la morte di uno dei scippatori, travolto da un camion durante la sua incauta ritirata. Ma se questo non fosse già troppo, durante l’autopsia su due pazienti da parte della Dottoressa Cahill, si verrà a sapere che questi non stavano prendendo gli psicofarmaci che gli erano stati prescritti dal medico. La squadra a questo punto, scoprirà così un abbondante traffico illegale di farmaci presso la struttura che li accoglieva: cosa si nasconderà?

Nel secondo episodio dal titolo “Un Bailey di troppo”, proprio il diretto interessato trova un ciondolo di sua sorella sulla scena di un omicidio e sfascia le regole per arrivare a lei prima che possa subentrare la polizia. Nel frattempo Riggs, che si è sbronzato a tal punto da perdere il suo veicolo, deve trovare il coraggio di mettere l’orgoglio da parte e chiedere aiuto. Murtaugh offre il suo aiuto alla figlia che sospetta di essere stata tradita da Robbie, a questo punto l’uomo, decide di sorvegliare il ragazzo. L’attore Clayne Crawford intanto, come ben sapete, è stato ufficialmente licenziato dalla Warner Bros per via degli atteggiamenti violenti avuti sul set della serie. Ad interpretare Riggs nella terza stagione sarà, Seann William Scott, che ricordiamo da molto giovane nella commedia “American Pie”. Il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn ha dichiarato a tal proposito: “Seann è un’aggiunta fantastica a questo cast già sorprendente. Lethal Weapon è piena di azione, dramma e divertimento puro e non vediamo l’ora di vedere Damon e Seann insieme sullo schermo. Siamo entusiasti di tornare con un’altra stagione”.

