Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Oggi sposi alle Ville Ponti di Varese: tutti i dettagli

Il giorno del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è arrivato. Amici, vip e ospiti sono pronti a raggiungere i futuri sposi alle Ville Ponti di Varese per il sì

01 giugno 2018 Hedda Hopper

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Lei si guarda indietro e pensa al giorno in cui si sono conosciuti e si sono amati, lui prova a combattere l'insonnia con un buon libro di misteri, oggi Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sposano alle Ville Ponti di Varese dopo mesi di preparativi e annunci. I novelli sposi hanno atteso tanto questo momento e anche i loro fan adesso attendono con ansia le prime immagini delle nozze tra invitati vip, location romantica e il loro sì, alla presenza della loro bambina, ormai una donna. I due hanno usato i social per condividere ansie e paure con i fan ed è proprio lei a prendere la parola scrivendo: "E' tutto incominciato tanto tempo fa, grazie ad un immagine che aveva acceso il desidero di un sogno per la vita. Ora siamo più consapevoli, ma innamorati come appena conosciuti e posso dire con certezza che la vita è davvero sorprendente e meravigliosamente fantastica! Cheers!". La risposta di Daniele Bossari non si è lasciata attendere visto che, sempre su Instagram, ha scritto: "Provo a prendere sonno leggendo. Solo che questo libro mi piace un sacco".

TUTTI I DETTAGLI SULLA CERIMONIA

E' ormai da tempo che tutti sanno del matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Il conduttore l'ha chiesta in sposa proprio alla fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, in diretta tv, ed è subito esploso il caso mediatico. Tutti si sono interessati al conduttore, alla sua vita e alle nozze che si terranno proprio oggi e di cui Enzo Miccio si è occupato con tanto di foto social con la sposa. I due si sposeranno alle Ville Ponti un complesso di dimore secolari circondate da un grande parco e lo faranno con rito civile proprio oggi pomeriggio con una cerimonia all'aperto. Al fianco della sposa ci saranno l'attrice emodella Barara Snellenburg e Monica Schlosser mentre al fianco dello sposo l'amico ed ex coinquilino, Lorenzo Flaherty. Gli ospiti saranno circa 250 e saranno chiamati ad attenersi al tema della cerimonia, Alice nel Paese delle Meraviglie ma in chiave ironica, sembra. La damigella d'onore, manco a dirlo, sarà la figlia della coppia, l'ormai celebre Stella.

