Moglie di Nino Castelnuovo/ Maria Cristina De Nicola e il marito malato: forza e fragilità! (Storie italiane)

La moglie di Nino Castelnuovo, la donna torna a parlare dello stato di salute del marito. L'Inps e la storia legata all'indennità di accompagnamento non riconosciuta. (Storie italiane)

La moglie di Nino Castelnuovo ad un mese di distanza dall'appello lanciato ai politici, è ritornata a parlare della precaria condizione di salute dell'attore. "Sta migliorando", riferisce Maria Cristina Di Nicola, riferendosi alla malattia agli occhi che ha colpito l'artista di cui non ha percepito l'indennità di accompagnamento. Una patologia riconosciuta come del tutto invalidante dalle autorità, ma che ha lasciato la coppia all'asciutto dal punto di vista economico. A Storie Italiane, la Di Nicola conferma che l'INPS si è mossa subito dopo l'ultimo appello televisivo, anche se con rammarico ha sottolineato che l'affetto che ha circondato il marito "avviene sempre quando c'è una puntina di dramma". Castelnuovo ha manifestato un sentimento positivo nel vedere che la sua situazione è risaltata nei giornali nazionali, soprattutto per via dello stato d'abbandono e depressione in cui vive da diverso tempo. In passato, la moglie dell'attore aveva infatti evidenziato come Castelnuovo abbia fatto tanto nella vita e non solo dal punto di vista artistico. Ha sempre dato se stesso anche agli amici, per poi ritrovarsi solo con la compagna di vita ad affrontare questo ostacolo così importante.

NINO CALSTELNUOVO, LA MERITATA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Buone notizie per Nino Castelnuovo: l'INPS ha dato il via alle pratiche per assegnargli la meritata indennità di accompagnamento. L'attore vive un problema importante di salute da diverso tempo, a cui si sono aggiunte delle difficoltà economiche significative. Famoso per lo spot dell'Olio Cuore degli anni Ottanta, l'artista può contare sul grande amore della moglie Maria Cristina Di Nicola, il suo pilastro anche di fronte a questa battaglia. A Storie Italiane, la moglie è commossa nel vedere in una clip il riassunto della sua relazione con Nino. Si ritiene "abbastanza forte. Siamo tutti un miscuglio di forza e fragilità", commentando la lotta che sta affrontando con il marito. Una vicenda che del resto potrebbe aiutare quanti stanno vivendo la stessa situazione della coppia, nella speranza che le istituzioni italiane possano muoversi con maggiore celerità di fronte a casi di questo stampo. In trasmissione, un caloroso saluto d'affetto dalla stessa moglie a Castelnuovo, che chiama teneramente 'Bimbi'.

