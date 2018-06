NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne, uscita a quattro con Sara e Luigi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sempre più innamorati: giornata a quattro con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni per la coppia di Uomini e Donne.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dimenticano le polemiche degli ultimi giorni concedendosi una giornata di relax in compagnia di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, diventati una coppia da pochi giorni. Luigi e Giordano sono diventati grandi amici durante il percorso a Uomini e Donne e, dopo aver realizzato entrambi il loro sogno d’amore, hanno trascorso la prima giornata insieme alle rispettive fidanzate. Le due coppie di Uomini e Donne, approfittando del sole e del primo caldo si sono concesse una giornata al mare, precisamente a Fregene. Bellissimi, sereni e rilassati, le due ex troniste i loro fidanzati hanno trascorso una piacevole giornata come testimoniano le foto pubblicate sui social. Sara ha così mantenuto la promessa fatta a Giordano il giorno della sua scelta. Nell’abbracciare il fidanzato di Nilufar, in difficoltà dopo la confessione della Addati sull’accordo con Stefano Gugliemini, gli aveva detto: “Mi vuoi abbracciare? Sei un signore. Ti apprezzo tanto come persona e dopo ci vediamo. Me lo prometti che ci vediamo tutti e 4 dopo? Si aggiusterà tutto, non ti preoccupare”. E tutti i pezzi del puzzle, a quanto pare, sono andati a posto.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: LA FOTO CON IL COGNATO AGOSTINO

Tutto superato, dunque, tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia ha voltato pagina dopo le polemiche nate con la rivelazione di Stefano Gugliemini. L’ex tronista ha ammesso di essersi accordata con l’ex corteggiatore, ma Giordano non sembra avere dubbi sui sentimenti che lo uniscono alla bella napoletana. Nilufar, del resto, è stata accolta a braccia aperte anche dalla famiglia del fidanzato. Sui social, infatti, l’ex tronista si è mostrata in compagnia del fratello di Giordano, Agostino, che a sua volta, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in compagnia della sua cognatina.Tutto, dunque, procede a gonfie vele tra Nilufar e Giordano che sono pronti per vivere la prima estate insieme. E chissà che non decidano di regalarsi una vacanza con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni.

Continuiamo a ragiona così ??????? #finalmente Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati) in data: Mag 31, 2018 at 6:55 PDT

