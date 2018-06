Now Tv di Sky con Vodafone Happy Friday/ Gratis 4 mesi di Serie Tv: come attivare l'offerta

Now Tv di Sky con Vodafone Happy Friday: gratis 4 mesi di Serie Tv, come attivare l'offerta e cosa accade al termine della promozione. Le ultime notizie

01 giugno 2018 Silvana Palazzo

Now Tv di Sky con Vodafone Happy Friday

Now Tv gratis oggi con Vodafone Happy Friday. L'operatore telefonico in occasione della consueta promozione del venerdì ha deciso di regalare ai suoi clienti 4 mesi di Ticket di Serie Tv gratis. Un'offerta imperdibile, considerando che questo ticket costa per un mese 9,90 euro. La procedura per avvalersi di questa offerta è semplice. Se sei un cliente Vodafone, bisogna scaricare l'applicazione per il dispositivo Android o iOS, se ancora non lo hai fatto, e poi inserire i dati personali per l'accesso all'area privata. Una volta effettuato il login, bisogna andare in alto a destra dal menù a scomparsa cliccando su “Vodafone Happy” prima e “Happy Friday” poi. Il codice con cui avvalersi dell'offerta viene inviato tramite messaggio direttamente sul numero Vodafone. Alcuni utenti della rete hanno segnalato che questo Happy Friday però non è uguale per tutti. Molte persone hanno infatti ricevuto un buono Despar da 15 euro.

NOW TV CON VODAFONE HAPPY FRIDAY: COME ATTIVARE OFFERTA

Come funziona Now Tv? Non è altro che Sky online, un servizio con cui la piattaforma satellitare prova a competere con il più famoso Netflix. Il metodo di abbonamento è simile a quello di Sky: si può personalizzare il proprio piano scegliendo tra quattro pacchetti differenti. Quello che regala Vodafone, il Ticket Serie Tv, permette di guardare moltissimi film e telefilm, come Gomorra e Castle, per citarne solo due. Rispetto ad un tradizionale abbonamento Sky, Now Tv permette di usufruire dei contenuti in streaming, quindi non serve una parabola o un decoder apposito. E non c'è nemmeno bisogno di avere la tv in casa, visto che si può sfruttare questo servizio con qualsiasi dispositivo connesso a internet. Senza dubbio è più comodo sfruttarlo con una SmartTv comodamente dal proprio divano. Innanzitutto per sfruttare la promozione bisogna entrare nella home page di NowTV, dove al centro della pagina è presente la dicitura “Hai un codice promo NowTV? Inseriscilo qui”. Una volta inserito il codice, si procede con la registrazione, quindi con l'inserimento delle coordinate bancarie. Il consiglio, visto che questo step non si può saltare, è di disdire l'abbonamento qualche settimana prima della scadenza in modo da evitare addebiti.

