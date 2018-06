Oroscopo di Rob Brezsny, classifica settimanale 31 maggio-6 giugno/ Internazionale: Leone attento, gli altri?

Rob Brezsny, oroscopo e classifica settimanale dal 31 maggio al 6 giugno 2018 sull'Internazionale: Leone concentrato sull'amore, Bilancia idealista e tutti gli altri segni zodiacali.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo di Rob Brezsny

L'oroscopo di Rob Brezsny per la settimana che va dal 31 maggio 2018 al 6 giugno 2018. Rob consiglia a tutti i segni zodiacali di individuare la propria ignoranza segreta e impegnarsi a fondo per sconfiggerla e contrastarla. Gli Ariete, governati dal fuoco e focosi di natura, dovrebbero concentrarsi sul lavoro. Per voi si apre un periodo molto favorevole per l'evoluzione della vostra attività e le stelle consigliano di darci dentro più possibile, con l'obiettivo di passare da una posizione umile a una più importante e poi sempre più su, percorrendo di corsa i gradini del successo. I Toro, in linea con il loro elemento terra, devono disciplinare la loro passione e prendere esempio dal grande Spielberg, che lavorò per ben un anno alle immagini grafiche di quattro minuti del colossal "Jurassic Park". Anche a voi è richiesta la stessa dedizione nella professione, se volete ottenere un riconoscimento. I Gemelli, volubili e leggeri come l'aria che li rappresenta, devono seguire l'esempio del chimico russo Mendeelev, che non si presentò a un appuntamento di lavoro perché quella mattina ebbe un'improvvisa intuizione e restò a casa a lavorarci su. Fate come lui, seguite l'istinto e accogliete con gioia le occasioni che potrebbero cambiarvi la vita. Ai dolci Cancro d'acqua bisogna dare una buona e una cattiva notizia: siete molto ansiosi e fobici, a volte per colpa vostra e a volte per colpa di altri. Il mese di giugno sarà un periodo di forza, che vi sosterrà nel percorso di rinascita e di liberazione dai pesi emotivi e psicologici.

LEONE CONCENTRATI SULL'AMORE, BILANCIA IDEALISTA

I Leone sono chiamati a riscoprire il fuoco, loro elemento base, lasciando da parte preoccupazioni e problemi professionali e concentrandosi sull'amore. Anche se avete qualche cicatrice sul cuore, nelle prossime settimane abbandonatevi ai sentimenti, alla ricerca dell'edonismo, datevi alle avventure e vivete con passione e spirito leggero. I Vergine, appartenenti a un razionalissimo segno di terra, in questo periodo hanno un'opportunità proprio in linea col loro carattere analitico e critico. Analizzate la vostra vita e individuate il vostro racconto epico. Partite da ciò che vi sta accadendo in questi giorni e basate sui fatti attuali le vostre riflessioni. Dovete avere le idee ben chiare per poter organizzare una nuova strategia, utile per affrontare le svolte che stanno per arrivare nella vostra vita. I sognatori Bilancia, cullati dolcemente dall'aria, che è il loro elemento-guida, in questa settimana sono ancora più idealisti del solito. Sappiate che, pur essendo una splendida qualità, l'onestà a tutti i costi e la filosofia del tutto o niente impone, qualche volta, di accettare soluzioni imperfette o non completamente convincenti. Questa cosa vi contraria ma per adesso dovete starci. Gli Scorpione rischiano di annegare nel risentimento e nella rabbia, nonostante siano esponenti di un segno d'acqua e abilissimi nuotatori. Avete voglia di vendetta e ne avete tutte le ragioni. Cercate, però, di scegliere un modo raffinato e di classe per affermarle, senza scadere nella volgarità che vi farebbe immediatamente passare dalla parte del torto.

SAGITTARIO IN ATTESA DI RISPOSTE, PESCI MASCHERA DA CALARE

I Sagittario di fuoco aspettano risposte e le vogliono affermative. Le più innovative strategie di marketing consigliano di fare domande semplici, alle quali è naturale rispondere di sì, per preparare il terreno e sfoderare poi la richiesta topica. Seguite il consiglio e cercate di chiudere in questo periodo gli affari, dato che le stelle dicono che avete attorno persone ben disposte verso di voi e più diplomatiche del solito. I Capricorno, segno di terra sostenuto da un grande senso pratico, sono chiamati in questa settimana a uno sforzo piuttosto intenso per loro: captare segnali di spiritualità. Riceverete un dono preziosissimo ma dovrete essere in grado di percepirne la grandezza. Di cosa si tratta? Un alleato, un dolore in grado di guarirne un altro, un segreto, un affetto. Cose impalpabili ma importanti, fateci attenzione. Il consiglio per gli Acquario, governati dall'aria ed eterni fanciulli con la testa tra le nuvole, è quello di staccare. Avete bisogno di rigenerarvi, di divertirvi, di giocare. Lasciate da parte la routine e il lavoro e dedicatevi a qualcosa di davvero piacevole e divertente. I Pesci, segno d'acqua per eccellenza, devono capire che è giunta l'ora di calare la maschera. Se l'immagine che date di voi al pubblico non corrisponde al vostro vero io, questa è la settimana giusta per uscire allo scoperto.

© Riproduzione Riservata.