PALLOTTOLE CINESI/ Su Iris il film con Owen Wilson (oggi, 1 giugno 2018)

Pallottole cinesi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 1 giugno 2018. Nel cast: Owen Wilson, Jackie Chan, Lucy Liu e Brandon Marrill, alla regia Tom Dey. Il dettaglio della trama.

Il film Pallottole cinesi va in onda su Iris oggi, venerdì 1 giugno 2018 alle ore 21.00. Il film uscì nel 2000, un'idea che si sviluppò grazie a Touschstone Pictures che ne affidò la regia a Tom Dey, all'epoca debuttante dietro le cineprese e che in futuro ha concesso ben poco al cinema, un poker di film di cui vale la pena ricordarne uno in particolare, la commedia del 2006 'A casa con i suoi', interpretata da Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey. In Pallottole cinesi il cast ruota attorno ai due protagonisti, Owen Wilson, reso celebre nella sua interpretazione di coppia con Ben Stiller in 'Zoolander', ma sarebbe riduttivo pensare sempre a Wilson in quella commedia e non ai progetti drammatici in cui ha reso ottime interpretazioni, e Jackie Chan, attore nato ad Hong Kong, protagonista di tanti film seri e semi-seri con al centro temi inerenti alle arti marziali. Da 'Shaolin - La leggenda dei monaci guerrieri' a 'La vendetta del dragone' non c'è quasi una pellicola in cui non ci sia Chan al centro di colpi di karate evoluzioni acrobatiche in chiave marziale, film comunque ispirati a personaggi, anche in produzioni occidentali, di nascita cinese, di cultura tradizionale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PALLOTTOLE CINESI, LA TRAMA DEL FILM

La bella principessa Pei Pei (Lucy Liu) è prigioniera e dalla Città Proibita viene portata clandestinamente nel Nevada americano dal bieco Lo Fong. Ma sulle loro tracce si pone il fedele Chon Wang (Jackie Chan) che partirà immediatamente per l'America alla ricerca della sua principessa, un favore che deve onorare allo zio della ragazza. In territorio americano Chon Wang scoprirà che il perfido Lo Fong è in combutta con uno sceriffo locale, Nathan Van Cleef, sceriffo della città di Carson City nella quale subiva l'esilio voluto, per sospetto tradimento, dall'imperatore della Cina in persona. Ad uno sceriffo corrotto solamente l'unione e l'amicizia con due banditi locali permetterà a Chon Wang di capire il territorio, muoversi in esso, preparare un piano, una strategia di liberazione della ragazza. I banditi sono Calvin Andrews e Roy O'Bannon, due lestofanti dal cuore tutto sommato tenero ma risoluti a d'intraprendere con Chon Wang un'avventura forse più grande di loro. Che ne sarà della bella principessa? Riusciranno i tre amici insoliti a liberarla e riuscirà uno dei tre, nello specifico O'Bannon, a resistere alla bellezza della creatura divina e imperiale?

