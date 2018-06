POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti 1 giugno: è l'ultima puntata dell'edizione?

Pomeriggio 5 torna in onda oggi con nuovi temi ed esclusive non solo sulla cronaca ma anche sul Grande Fratello 2018. Quali saranno gli ospiti dell'1 giugno?

01 giugno 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Tutto finito per Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso? Chi pensava che il programma pomeridiano sarebbe finito proprio come Domenica Live si sbagliava e di grosso visto che la conduttrice continuerà ad andare avanti almeno fino alla prossima settimana. Quella di oggi non sarà l'ultima puntata di questa edizione di Pomeriggio 5 e tutto è rimandato, almeno al momento, a venerdì prossimo. Cosa vedremo oggi? Come sempre i temi della giornata saranno attuali e di interesse a cominciare dalla prima parte che sarà ancora dedicata alla cronaca. I casi del giorno non mancano tra processi e rivelazioni e sembra che la d'Urso possa avere qualche stralcio dell'intervista che questa sera Quarto Grado manderà in onda e che avrà come protagonista Antonio Logli. Cosa dirà dopo la condanna sulla scomparsa della moglie Roberta Ragusa?

I TEMI DELLA PUNTATA

La seconda parte sarà come sempre dedicata al gossip e al Grande Fratello 2018. Tra coppie che si formano e che scoppiano, la d'Urso avrà modo di ospitare in studio gli ultimi eliminati dalla casa tra rivelazioni e rumors, e poi ci saranno altre rivelazioni sulla finalissima che, lo ricordiamo, non andrà in onda martedì ma solo lunedì sera. Cosa succederà e quali sorprese la d'Urso sta organizzando ai suoi inquilini? Non mancheranno le interviste e i collegamenti esclusivi grazie agli inviati del programma. Cos'altro vedremo?

