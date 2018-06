QUARTO GRADO/ Anticipazioni servizi 1° giugno: il caso di Roberta Ragusa

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: al centro dello speciale appuntamento il caso di Roberta Ragusa.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Quarto grado

Puntata evento quella di Quarto Grado che va in onda oggi, venerdì 1° giugno, in prima serata su Rete 4. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, conduce un nuovo appuntamento del programma Mediaset che, ogni settimana, si occupa dei più importanti fatti di cronaca che hanno diviso l’opinione pubblica. Al centro della nuova puntata ci sarà il caso di Roberta Ragusa. Dopo la sentenza d’appello, arrivata pochi giorni fa, Quarto grado torna ad occuparsi del caso della donna, scomparsa nel nulla sei anni fa e per la quale è stato condannato a 20 anni di carcere il marito Antonio Logli per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Con interviste, approfondimenti e documenti inediti, Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero e i loro ospiti fanno il punto della situazione in attesa del ricorso in Cassazione.

IL CASO DI ROBERTA RAGUSA

Roberta Ragusa è scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. Da quella tragica notte, della donna, non c’è stata più traccia. Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato. Dopo molte indagini, è stato condannato con una doppia sentenza, a 20 anni di reclusione il marito Antonio Logli. Nella sentenza d’appello emessa pochi giorni fa, la Corte d’Assise di Firenze ha ribadito per l’uomo l’obbligo di residenza nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) e il divieto di allontanarsi dalla provincia durante la notte. Antonio Logli continua a dichiararsi innocente avendo dalla sua parte il figlio. Nella puntata odierna di Quarto Grado, gli avvocati della difesa, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri risponderanno alle domande dei giornalisti , riassumendo tutto l'iter processuale del proprio assistito e anticipando anche le mosse del ricorso in Cassazione.

