RODRIGO ALVES, IL KEN UMANO / Risponde alle critiche di Maurizio Costanzo: "Le sue parole mi hanno ferito"

Rodrigo Alves risponde alle critiche di Maurizio Costanzo, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a sottoporsi a così tanti interventi di chirurgia estetica.

01 giugno 2018 Annalisa Dorigo

Rodrigo Alves (Instagram)

Continua il botta e risposta tra Rodrigo Alves e Maurizio Costanzo, che qualche giorno fa aveva pesantemente criticato la partecipazione del Ken Umano al Grande Fratello 15. Secondo il giornalista di Canale 5, infatti, una persona che decide di sottoporsi a così tante operazioni di chirurgia estetica non può essere considerato un buon esempio in televisione. "L'entrata del Ken Umano Rodrigo Alves si poteva evitare: è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l'ascolto giustifica le scelte", erano state le parole del marito di Maria De Filippi, che comprensibilmente non ha trovato l'approvazione del diretto interessato. Intervistato dal settimale Nuovo, infatti, Rodrigo Alves ha detto la sua su queste dichiarazioni, ricordando le ragioni che lo hanno spinto a sottoporsi a così tante operazioni: "Caro Costanzo, scrivere che è stata una cattiva scelta portarmi al Grande Fratello è discriminazione, bullismo. Mi sono sottoposto a decine di interventi di chirurgia plastica: per questo andrei escluso dalla tv? Le sue parole mi hanno ferito, come gli attacchi subiti da ragazzo per il mio aspetto".

LA NUOVA REPLICA DI MAURIZO COSTANZO

In risposta alle critiche di Maurizio Costanzo sulla sua partecipazione al Grande Fratello 15, Rodrigo Alves si è detto dispiaciuto per questo accanimento e desideroso di poter conoscere in prima persona il giornalista per farsi conoscere. Costanzo è ulteriormente tornato sulla questione dopo avere letto il settimanale Nuovo, chiarendo il suo punto di vista nella speranza di mettere fine una volta per tutte alla querelle: "Penso che chi, come lei, si sottopone a un numero imbarazzante di operazioni chirurgiche per diventare il Ken umano non può pensare di essere accolto al suo apparire da uno scrosciante applauso. Qualcuno che si domanda 'Perché?' ci sarà. Io non mi chiedo: 'Perché?' in quanto penso che ognuno possa fare quello che vuole". Ha quindi precisato di non avere nulla contro di lui come persona: "Se ci si sottopone a tante operazioni chirurgiche, vuol dire che non si sta bene con la propria immagine, il che – mi dispiace – è un problema. Dopo di che, mi creda, io non ho nulla contro di lei e non ne avrei alcun motivo".

