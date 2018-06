Ramona Amodeo/ Uomini e donne, l’ex tronista innamorata lontana dalle telecamere

Dopo dieci anni Ramona Amodeo ha trovato la serenità nella sua vita. Lo scorso anno si è sposata e ha una bambina, Annachiara, con il marito Luca Cicia

Ramona Amodeo con Annachiara

Bisogna tornare indietro, nel passato, di dieci anni. Ramona Amodeo scendeva la famosa scalinata di Uomini e Donne come corteggiatrice e dopo essersi mostrata sicura di sé, travolgente e amata ha proseguito la sua avventura, all’interno del programma, come tronista. L’amore, però, non l’ha trovato con il programma tv, ma lontano dalle telecamere, in Slovenia, e con Luca Cicia ha iniziato la sua favola: “Non sono cambiata, sono più felice perché mi sento appagata e completa”. Ramona racconta il primo incontro con Luca, ricorda di trovarsi in vacanza con le amiche e di aver incontrato Cicia per caso. “Non ci siamo più lasciati. Insieme ci divertiamo tremendamente, ci completiamo. Diciamo che io gli alleggerisco la vita e lui lavora sulla mia superficialità rendendomi più riflessiva”. Della sua esperienza a “Uomini e Donne”, la napoletana ha un bel ricordo sebbene ammetta di aver compiuto numerosi sbagli. “Da corteggiatrice era troppo immatura, me ne accorgo dalle risposte che davo e dall’ingenuità e limpidezza delle mie reazioni.

LA SERENITA’ DI RAMONA LONTANO UOMINI E DONNE

Oggi, Ramona Amodeo e Luca Cicia sono marito e moglie. I due si sono sposati il 12 giugno dello scorso anno; fin dagli inizi della loro relazione si erano scambiati confidenze sul sogno di diventare genitori e così Ramona è rimasta subito incinta. “Dopo qualche settimana dovetti partire per il Giappone per un viaggio di lavoro e al mio ritorno trovai Luca in aeroporto ad aspettarmi. Era teso”, racconta Ramona. “Arrivati a casa ci fermammo con mamma e papà e lui partì con un mega discorso che cominciò a preoccuparmi e così mi fece la proposta. Ero felicissima. È stato un matrimonio fantastico, l’inizio della nostra favola”. Ramona racconta di essere una mamma poco apprensiva, tenta di essere tranquilla e di non lasciarsi sopraffare da troppe ansie per presentare ad Annachiara una vita il più serena possibile.

