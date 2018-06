Roberta Ragusa/ È stato davvero il marito Antonio Logli a ucciderla? (Quarto grado)

Roberta Ragusa, il caso fa ancora discutere: è stato davvero il marito Antonio Logli a ucciderla? La trasmissione torna ad analizzare i fatti. (Quarto grado)

Due condanne e due conferme per Antonio Logli, accusato di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa e di averne distrutto il corpo. Nelle scorse settimane si è ultimato il secondo grado di giudizio, che ha confermato la pena già stabilita in precedenza: 20 anni di carcere. Eppure Logli non è stato arrestato e potrà sottostare alle misure cautelari già stabilite dai giudici di primo grado. Non dovrà allontanarsi dal comune e dovrà fare rientro nel corso della notte. Un mancato arresto che ha sollevato non poche polemiche da parte dell'opinione pubblica, ma che vanno viste alla luce della non pericolosità dell'uomo, che non si ritiene a rischio fuga o reiterazione del reato. Quarto Grado affronterà nella puntata di oggi, venerdì 1 giugno 2018, un viaggio all'interno degli step processuali che hanno interessato finora il caso di Roberta Ragusa. Non ultima la scelta del figlio di sostenere anche pubblicamente il padre Antonio Logli, grazie ad una lettera in sua difesa depositata prima della conclusione dell'ultimo processo. Daniele Logli, oggi 21enne, era solo un ragazzino quando la madre Roberta è scomparsa dalla sua abitazione di Gello in circostanze misteriose. Il suo ruolo però è ritenuto significativo agli occhi dei legali dell'imputato, sotto processo grazie a prove indiziarie. Fra cui proprio la presenza di Daniele la notte del presunto delitto: il ragazzino si trovava in quel momento in camera, a dormire, e non avrebbe sentito alcuna lite provenire dalle scale. Uno scontro che, come sottolinea Urban Post, sarebbe culminato poi con la morte di Roberta Ragusa.

ROBERTA RAGUSA, UN CASO CHE HA SCONVOLTO L'OPINIONE PUBBLICA

Il caso di Roberta Ragusa ha sconvolto l'opionione pubblica fin dalla scomparsa della donna, avvenuta nel gennaio di sei anni fa. Un giallo che ha coinvolto in modo importante il marito Antonio Logli, su cui gravano pesante accuse di omicidio, ma anche i figli della coppia e le cugine della donna. Queste ultime infatti hanno partecipato in modo attivo a tutti gli step processuali, mostrandosi sorprese per il mancato arresto di Logli e per la difesa del figlio Daniele. Il ragazzo infatti avrebbe dovuto costituirsi parte civile secondo Maria Ragusa, non per andare contro al padre, ma per sostenere la madre e la verità riguardo alla sua scomparsa. Sia Daniele che la sorella minore invece sono sicuri dell'innocenza di Antonio Logli, come hanno ribadito in una telefonata diretta alle parenti negli ultimi tempi. Per i due ragazzi, sottolinea Huffington Post, Roberta sarebbe infatti andata via di sua spontanea volontà, sarebbe ancora viva ed avrebbe deciso di trasferirsi altrove. Alla luce di tutto questo, la condanna a 20 anni di reclusione comminata anche in secondo grado a Logli non può che provare ulteriormente il maggiore dei due figli. Il difensore del ragazzo, l'avvocato Beatrice Vestri, ha messo in luce inoltre che Daniele non starebbe subendo le pressioni del padre e non starebbe subendo maltrattamenti. Anzi Logli, riferisce il legale.

