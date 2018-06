Roberto Benigni è morto in un incidente stradale/ Prima bufala di giugno su Facebook: comico vivo e vegeto

Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore

La fake news di Benigni morto in un incidente stradale

Roberto Benigni è morto, anzi no, è vivo e vegeto. Nel mondo dell’informazione 2.0, dove vale tutto e il contrario di tutto, a partire dalla tarda serata di ieri si è diffusa su Facebook una notizia incontrollata, riguardante appunto la morte del noto attore toscano vincitore di un premio Oscar. Stando alle indiscrezioni, Benigni sarebbe molto in quel di Pioltello, periferia di Milano, dopo uno scontro con la sua auto contro un camion. A smascherare la fake news ci ha pensato Bufale.net, portale specializzato appunto nello “smontamento” di tali notizie false. A diffonderla, in base a quanto scrivono i colleghi di Optimagazine, sarebbe un sito che spesso e volentieri in passato si è reso protagonista di siparietti molto simili, leggasi Larepubblica.it, che sfrutta il nome autorevole (non c'entra nulla con il quotidiano nazionale) per diffondere appunto questo tipo di news.

UNA FAKE NEWS COSTRUITA AD ARTE

Obiettivo della pubblicazione della notizia, ottenere visite, e di conseguenza guadagno, visto che il sito in questione è iscritto al servizio Google Adsense, che permette appunto di introitare cash grazie alle pubblicità. A sorprendere ancor di più, come la notizia venga riportata nel dettaglio, con l’intervento del 118, il trasporto di Roberto Benigni presso l’ospedale San Raffaele di Milano, e i vari tentativi di rianimazione per salvare il comico toscano, “tristemente” falliti. Nella foto pubblicata, poi, per rendere il tutto ancora più di impatto, viene applicato il logo “speciale TG5”, giusto per non farsi mancare nulla. La speranza è che la gente capisca subito che si tratti di una notizia fake, anche perché, basta fare qualche giro sul web o comunque in televisione, spulciando le testate più autorevoli, per capirlo.

