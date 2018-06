Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il matrimonio/ Iniziano i preparativi: “E’ veramente stressante!”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il matrimonio ad aprile del prossimo anno, iniziano i preparativi delle nozze: “E’ veramente stressante!”, le dicharazioni di lei.

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi ad aprile

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno organizzando il loro matrimonio. Dopo la partecipazione di lei alla 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pensato bene di farle la proposta di matrimonio in diretta proprio durante il suo ingresso in studio. L’ex tronista sta incominciando a darsi da fare per i preparativi delle sue nozze organizzando nel migliore dei modi il giorno più importante della sua intera vita. Intervistata tra le pagine del settimanale Vero, proprio la Perrotta ha confermato in prima persona l’indiscrezione: “Ci sposeremo l’anno prossimo, prima dell’estate. Ho cominciato da poco a seguire i preparativi, ma sono già stanca. Al punto di arrivare a dire “Basta! Farò tutto 20 giorni prima della cerimonia!”. È veramente stressante”, ha ammesso l’ex naufraga dell’adventure game più avventuroso della storia. Attualmente però, la modella ha preferito non rivelare il giorno esatto del suo matrimonio con Pietro anche se dovrebbe essere nel mese di aprile.

Rosa e Pietro sposi ad aprile

Al matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dovrebbero esserci tanti ex protagonisti dell’Isola e amici vip: “Oltre a Paola Di Benedetto, continuiamo a sentirci e frequentarci anche con Francesca Cipriani ed Elena Morali, con cui avevo già stretto un buon rapporto in Honduras. Non c’è stato alcun tentativo di riavvicinamento, invece, con altri, per volere di entrambe le parti” ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne. Mettendo da parte – momentaneamente – le nozze, la campana ha le idee molto chiare anche per quanto riguarda il suo futuro lavorativo: “Mi piacerebbe diventare una delle Iene. È un programma che apprezzo tanto perché fa denunce sociali, ma tratta certi temi in modo leggero e ironico, non pesante. Sarebbe una trasmissione in linea con la mia personalità. Sono una che non sopporta le ingiustizie, ma vuole correttezza”, ha spiegato. Il probabile mese di aprile era stato "spoilerato" un paio di mesi fa proprio dalla stessa Rosa ai microfoni di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

© Riproduzione Riservata.