STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ Video, "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..."

Stefania Pezzopane attacca il Grande Fratello, video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.

01 giugno 2018

Stefania Pezzopane attacca il Grande Fratello, video

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono una coppia solida, anche se per alcuni l'ingresso del primo nella casa del Grande Fratello 2018 finirà per destabilizzarla. L'onorevole era presente ieri sera al Gay Village a Roma dove ha parlato anche dell'avventura del suo compagno nel programma condotto da Barbara d'Urso. Nonostante di quest'ultima sia dichiaratamente amica non sono mancate le frecciatine verso la trasmissione che secondo lei ha avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti proprio di Simone Coccia. Spiega: "Simone Coccia ne sta passando di tutti i colori. Tra poco troveranno la fidanzata dell'asilo nido, quando nella culla riceveva le avance della bambina di tre mesi. Io gli ho detto Simone ti amo lo stesso perché l'amore vince sopra ogni cosa". Sono di sicuro parole di una donna innamorata, anche se l'atteggiamento del suo compagno effettivamente alcune volte è andato un bel po' oltre le righe.

SIMONE COCCIA AL GRANDE FRATELLO

L'ingresso nella casa del Grande Fratello 2018 di Simone Coccia Colaiuta aveva preannunciato che ci sarebbero stati grossi colpi di scena. Alla fine l'ex spogliarellista e fidanzato di Stefania Pezzopane le sorprese le ha regalate davvero. Tante polemiche, molti dubbi e anche qualche litigata che hanno fatto sorridere e parlare gli italiani. Prima sono spuntati gli sms bollenti scambiati con Lucia Bramieri, anche lei all'interno della casa, poi la sua fidanzata Stefania Pezzopane è entrata nella casa per ribadire il suo amore. Infine sono entrate anche Elena Morali e Floriana Secondi per ribadire qualcosa che era accaduto nel passato e che a loro non era piaciuto per niente. Potrà stare simpatico o no ma è chiaro ed evidente che Simone Coccia Colaiuta sta facendo parlare l'Italia di sè e non è ancora finita qui, ci aspetta infatti lunedì una finale che promette fuoco e fiamme.

