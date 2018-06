STILL ALICE/ Su Rai Movie il film con Julianne Moore (oggi, 1 giugno 2018)

Still Alice, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 1 giugno 2018. Nel cast: Alec Baldwin e Julianne Moore, alla regia Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Il dettaglio della trama.

01 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JULIANNE MOORE

Sulle frequenze di Rai Movie con inizio alle ore 21,15, il prime time di Rai Movie si tinge di toni drammatici con la trasmissione del bellissimo film Still Alice, pellicola del 2014 ispirata a libro 'Perdersi' scritto da Lisa Genova, una biologa specializzata negli studi e nelle ricerche neurologiche ad alto livello. Infatti 'Still Alice' affronta un tema delicato come il morbo di Alzheimer in età pre-senili, quindi desueto rispetto alla classica comparsa del morbo in età avanzata, una delle più temute patologie neurologiche della terza età. Alla regia di questo film, davvero ben strutturato, la coppia Richard Glatzer e Wash Westmoreland, il primo è celebre per pellicole come 'Non è peccato - La Quinceañera', non troppo prolifico nel concedersi alle cineprese e sempre assieme a Westmoreland, un lavoro di coppia che in questo caso ha premiato la simbiosi ed affinità artistica. Per Westmoreland il discorso è diverso, nonostante le quattro direzioni di scena con Glatzer, il cineasta britannico di Leeds ha diretto molti film, condottandosi in una nicchia di buona qualità, spesso incentrando il suo cinema su tematiche sociali, complesse, un cinema non facile da esprimere. Una delle tematiche maggiormente espresse nel cinema di Westmoreland è l'omosessualità, i due cineasti infatti sono anche coppia nella vita, una decisione presa pur sapendo dei pregiudizi di una società che nel Regno Unito già da anni è pronta ad accogliere le coppie omosessuali con grandi progressi. Ma 'Still Alice' merita la recitazione della protagonista Julianne Moore, bravissima ad interpretare il suo ruolo, magnifica nel saper focalizzare attorno a lei l'ottimo cast, anche molto giovane come l'ottima Kristen Stewart, da ricordare nella sua parte drammatica in 'Into the Wild - Nelle terre selvagge' accanto ad Emile Hirsch. Nel cast di 'Still Alice' molte attrici femminili ma anche un attore che non necessita di grosse presentazioni, Alec Baldwin, nella sua terza fase di carriera maggiormente in grado di esprimersi dietro la cinepresa con ruoli profondi e intensi, protagonista in un cast di buon livello per un film con grandi ambizioni. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

STILL ALICE, LA TRAMA DEL FILM

La vita personale di Alice Howland (Julianne Moore) è quella che può definirsi una vita realizzata in pieno, ottima linguista insegnante in un'università americana, madre di splendidi figli, moglie fedele e innamorata, contraccambiata dal marito affermato chimico, insomma, quelle vite che tutti sognano, forse un po' borghese ma realizzante. Alice insegna come avrebbe sempre voluto fare, i suoi tre figli sono ragazzi meravigliosi, tutto procede bene sino ai primi problemi, le prime assenze improvvise che nel tempo si evolveranno nei classici 'vuoti' esistenziali del Morbo di Alzheimer. Gli viene diagnosticata questa patologia in un suo aspetto genetico, quindi slegato dal degeneramento neurologico dovuto alla senilità, un'Alzheimer genetico che le stronca la vita a cinquant'anni, ma così non sarà del tutto. Nel momento in cui le prime assenze si manifestano Alice inizia a sospettare che qualcosa in lei non funzioni, si rivolge quindi ad uno staff neurologico che le diagnostica l'Alzheimer genetico, la sua vita cambia, così il suo modo di vivere degenerando verso i profondi vuoti della malattia, un declino neurologico inarrestabile, progressivo e tremendo.

