Sara Gotti, chi è la fidanzata di Riki?/ Troppo "timida" per seguirlo in tour ma...

Solo qualche giorno fa lo abbiamo visto ad Amici 17 ma adesso Riki sembra pronto a ripartire dalla musica e dall'amore di Sara Gotti, chi è la ragazza che gli ha rubato il cuore?

01 giugno 2018 Hedda Hopper

Riki Riccardo Marcuzzo, Amici

A quanto pare la vita sentimentale di Riccardo Marcuzzo potrebbe essersi ancorata, almeno per il momento, ad una bella e affascinante milanese di 22 anni, Sara Gotti. Sembra che sia proprio lei la misteriosa fidanzata di Riki, vincitore di Amici e popstar in erba. Chi ha seguito la sua vita negli ultimi mesi sa bene che Riccardo non ama solo la sua musica ma anche il divertimento e le belle ragazze come ogni ragazzo della sua età ma questa volta potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso tanto che lo stesso cantante ha rivelato: "I miei amici mi hanno detto di tenermela stretta". La bella Sara Gotti quindi avrebbe conquistato il cuore di Riki ma anche quello di chi lo circonda visto che tutti la amano a tal punto da non volerla lontana da lui.

LE PAROLE SULLA MISTERIOSA FIDANZATA

Secondo gli ultimi rumors i due si frequentano già da mesi e sono inseparabili tanto che lui ha parlato di lei anche nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair. Lei è l'unica a cui non interessano i social e i commenti, si vergogna di apparire in pubblico ma sicuramente è una ragazza molto matura, fa la commessa e studia marketing proprio a Milano. Sembra che Sara lo abbia già seguito diverse volte in tour e potrebbe fare lo stesso se Riki confermerà il tour in Sudamerica dopo l'uscita del suo nuovo disco (fissata per il 15 giugno) ovvero "Live & Summer Mania" anticipato dal singolo "Dolor de cabeza". Proprio riguardo alla misteriosa fidanzata rivela: "L'ho conosciuta a gennaio a una festa. Non so dire ancora se sia una storia super seria ma tutti mi dicono di sì". Da come ne parla sembra proprio di sì anche ai suoi fan....

