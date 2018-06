Scanzonissima/ Cambio di programmazione: le anticipazioni della terza puntata e le squadre (1 giugno)

Scanzonissima, cambio di programmazione per Gigi e Ross: le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda questa sera su Rai2, ecco le due squadre, tutti gli ospiti.

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Scanzonissima, anticipazioni terza puntata

Cambio di programmazione televisiva per Scanzonissima, il programma condotto da Gigi e Ross e in onda sulla seconda rete di Casa Rai. Solitamente è stato trasmesso il giovedì mentre questa sera, andrà in onda sempre alla stessa ora ma spostandosi di 24 ore. Il musical game vedrà scendere in pista come sempre tanti ospiti divisi in due squadre ed a seguire vi forniremo tutte le anticipazioni della trasmissione che, per uno speciale dedicato alla crisi di governo, ha subìto uno slittamento di un giorno. Per i due comici quella di stasera sarà la terza puntata e i capi squadra del nuovo appuntamento, saranno Maryam Tancredi, la vincitrice del Team Al Bano dell’ultima edizione di “The Voice Of Italy 2018” e Andrea Butturini, terzo classificato del Team di Cristina Scabbia. Saranno proprio i due artisti che avranno il ruolo di capitanare le due squadre di personaggi famosi pronti come non mai a sfidarsi in una gara fino all’ultima nota. Come di consueto, i concorrenti dovranno terminare le esibizioni tenendo anche conto delle prove che incroceranno durante le loro esibizioni.

Scanzonissima, anticipazioni terza puntata

Ma chi saranno i personaggi famosi che dovranno giocarsi tutto a suon di musica? I personaggi famosi nel corso della gara, dovranno cercare di tenere il ritmo così come l’intonazione impegnati in una partita di ping pong, oppure totalmente (o quasi) inzuppati all’interno di una vasca di acqua interamente gelata. Le squadre di questa settimana sono così composte, per quella di Maryam Tancredi troveremo: Attilio Fontana, Antonio Mezzancella, Michela Andreozzi e Pasquale Palma; per la squadra di Andrea Butturini invece ci saranno Raffaella Fico, Pamela Prati, Alessia Macari e Peppe Iodice. A dispetto delle altre due puntate andate in onda precedentemente, stasera i partecipanti delle due squadre saranno cinque per ogni team, incluso il caposquadra. Le varie esibizioni saranno ancora una volta giudicate da una voce femminile che dovrà anche valutare le performance e gli obiettivi raggiunti nel corso dell’intera serata: chi sarà la band vincitrice della terza puntata di Scanzonissima? Collegatevi su Rai2 per poterlo scoprire!

© Riproduzione Riservata.