Stella Bossari/ La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: damigella d’onore per le nozze dei genitori

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: damigella d'onore per le nozze dei genitori dopo 17 anni d'amore

01 giugno 2018 Valentina Gambino

Stella Bossari, chi è la figlia di Daniele e Filippa

La giovane Stella Bossari questo pomeriggio ricoprirà un ruolo speciale: sarà la damigella d’onore al matrimonio dei genitori, Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La 14enne oggi, sarà pienamente al centro del grande evento seguito per l’occasione anche da Pomeriggio 5, con Barbara d’Urso. La conduttrice era stata invitata alle nozze ma purtroppo non è potuta andare perché si trovava a Roma per la diretta del suo programma. Proprio Stella ha vissuto appieno tutti i passi importanti delle nozze tra mamma e papà. Ed infatti, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, dopo un messaggio da parte delle donne della sua vita, Daniele ha visto Filippa ed ha deciso di farle una romanticissima proposta di matrimonio mentre le sussurrava: “Mi mancate tantissimo!”. Proprio Daniele, intervistato dopo la vittoria da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha parlato di Stella raccontando la sua risalita dopo la depressione: “È successo prima di quest’estate. Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Lì mi sono detto ‘cosa stai facendo?’. Da quel momento è iniziata la risalita e Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso”.

Stella Bossari ha 14 anni e dopo la vittoria del padre è diventata una vera celebrità, specie su Instagram dove condivide spesso degli scatti ed infatti è seguita da più di 100mila follower. Nel corso dell'ultima Milano Fashion Week, Stella è apparsa con la mamma Filippa e per molti, data la bellezza le avrebbe perfino "rubato" la scena. La giovanissima ha assistito alla sua prima sfilata milanese guardando la collezione Autunno/Inverno 2018-19 di Ermanno Scervino in compagnia della mamma. Stella nonostante la popolarità dei suoi genitori, conduce una vita normalissima. Vive a Varese e frequenta la European School e in vacanza va ancora insieme ai genitori e il delizioso cocker Whisky. "Mi hai chiamato Stella perché hai voluto che io brillassi per te e per mamma. Grazie papà, perché mi hai insegnato a credere nei sogni guardando il cielo. Quante volte ci siamo sdraiati insieme con la testa all'insù. Ora se guardi in su troverai la luna e milioni di stelle, ma ce n'è una che brilla grazie al tuo amore", questa la dichiarazione al padre mentre era dentro la Casa del GF Vip: durante il matrimonio dedicherà loro altre parole d'amore?

